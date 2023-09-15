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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصري بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه.

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أوبل كورسا موديل 1994

أوبل كورسا موديل 1994

تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 بمحرك سعة 1000 سي سي، 3 سلندر، ينتج قوة تصل الى 53 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام حقن انجيكشن.

حصلت السيارة اوبل كورسا موديل 1994 على تكييف هواء، وسنتر لوك بالريموت كنترول، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وراديو، وأحزمة امان، ومساند رأس.

بلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

فيات أونو موديل 2006

فيات أونو موديل 2006

حصلت السيارة فيات أونو موديل 2006 على محرك بقوة 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر مع سرعة قصوى 145 كم في الساعة وتسارع حتى 100 كم في 17.7 ثانية واستهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم، كما جاءت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

تبدأ أسعار السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، وزجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

سكودا فيليشيا موديل 1996

سكودا فيليشيا موديل 1996

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و 8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتأتي مدعومة بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

رينو كليو موديل 2002

رينو كليو موديل 2002

تأتي السيارة رينو كليو موديل 2002 بمحرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

أوبل كورسا رينو كليو سكودا فيليشيا فورد مونديو فيات اونو

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