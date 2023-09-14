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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشتري كورولا ولا ميجان.. مقارنة بالأسعار والمواصفات

صدى البلد

تشهد فئة سيارات السيدان منافسة قوية في السوق المصري، ومن أشهر هذه السيارات تويوتا كورولا موديل 2023 ، و رينو ميجان موديل 2023.

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تويوتا كورولا موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023

السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة سعرية 1,105,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة سعرية 1,290,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة سعرية 1,385,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة سعرية 1,505,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 975,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 1,180,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 1,300,000 جنيه

 

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