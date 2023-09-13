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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر سيارات فيات بـ 100 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

فيات أونو موديل 2006
فيات أونو موديل 2006

تعتبر السيارة فيات أونو موديل 2006 أحد أشهر الإصدارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتعتبر سهلة الصيانة، كما تتوفر قطع غيارها بأسعار مناسبة وفي المتناول.

 

وتعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و2023.

فيات أونو موديل 2006 

مواصفات السيارة فيات أونو موديل 2006

حصلت السيارة فيات أونو موديل 2006 على محرك بقوة 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر مع سرعة قصوى 145 كم في الساعة وتسارع حتى 100 كم في 17.7 ثانية واستهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم، كما جاءت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

 

 

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات أونو موديل 2006 نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

 

كما تتوافر قطع الغيار الخاصة بالسيارة فيات اونو بأسعار مناسبة، وعلى صعيد القدرات الفنية الخاصة بها، فدعمت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات مع تقنية الدفع الأمامي.

فيات أونو موديل 2006 

سعر السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

فيات أونو موديل 2006 فيات اونو فيات اونو مانيوال سوق المستعمل

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