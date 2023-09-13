أشهر سيارات فيات بـ 100 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

تعتبر السيارة فيات أونو موديل 2006 أحد أشهر الإصدارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتعتبر سهلة الصيانة، كما تتوفر قطع غيارها بأسعار مناسبة وفي المتناول.

وتعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و2023.

فيات أونو موديل 2006

مواصفات السيارة فيات أونو موديل 2006

حصلت السيارة فيات أونو موديل 2006 على محرك بقوة 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر مع سرعة قصوى 145 كم في الساعة وتسارع حتى 100 كم في 17.7 ثانية واستهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم، كما جاءت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات أونو موديل 2006 نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

كما تتوافر قطع الغيار الخاصة بالسيارة فيات اونو بأسعار مناسبة، وعلى صعيد القدرات الفنية الخاصة بها، فدعمت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات مع تقنية الدفع الأمامي.

فيات أونو موديل 2006

سعر السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.