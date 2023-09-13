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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو أوسترال 2024 الجديدة في مصر

رينو أوسترال موديل
رينو أوسترال موديل 2024

تقدّم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من السيارات الجديدة لعامي 2023 و 2024 ، من أهمها اوسترال موديل 2024، والتي تعتبر أغلى إصدارات الشركة في مصر.

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رينو أوسترال موديل 2024

مواصفات السيارة رينو أوسترال موديل 2024

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

رينو أوسترال موديل 2024

ويمكن للسيارة رينو أوسترال موديل 2024 التسارع والانطلاق من الوضع الثابت 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بالإضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 

وتضم السيارة رينو أوسترال موديل 2024 العديد من التجهيزات منها، فرامل ABS وEBD، وبرنامج دعم المكابح BA، ووسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، مع خاصية التحكم الديناميكي، ومتابعة ضغط الإطارات، وتقنيات أخرى مثل رصد النقاط العمياء، وحساسات ركن وكاميرا.

رينو أوسترال موديل 2024

أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الاولى Evolution بسعر 1,390,000 جنيه  

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثانية Techno بسعر 1,490,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثالثة Iconic بسعر 1,590,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الرابعة Esprit Alpine بسعر 1,660,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الخامسة Esprit Alpine Black Edition بسعر 1,690,000 جنيه

 

رينو أوسترال رينو أوسترال موديل 2024 أوسترال Evolution مصر

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