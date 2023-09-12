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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 2000 حصان.. سعر أقوى سيارة كهربائية في العالم

صدى البلد

يشهد عالم السيارات الكهربائية الخارقة تطورات شبه يومية، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية العالمية على تقديم أفضل ما ليدها لحصد لقب الأقوى في العالم، ومن أشهرها سيارة أسبارك أويل الكهربائية الخارقة.

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أسبارك اويل

مواصفات أسبارك أويل

تقول أسبارك إن البومة رباعية المحركات التي تبلغ قوتها 1980 حصانًا، بواسطة 4 محركات كهربائية موزعة على العجلات الأربعة، وتمتلك أيضًا عزم دوران يصل إلى 1475 رطلاً، قادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.72 ثانية فقط ، وهي أسرع من طراز تسلا  Model S Plaid و ريماك ريفيرا.

 

وتقول الشركة اليابانية إن سيارتها يمكنها الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة، وزودت السيارة اسبارك اويل ببطارية ليثيوم ايون من نوع 64kWh، تبلغ سعتها 64 كيلو وات تستطيع السيارة من خلالها قطع مسافة 450 كيلومترًا وفقاً لمقياس NEDC.

 

وفقًا لرويترز عبر Autoblog، تعمل أسبارك على تطوير سيارة أويل الكهربائية الخارقة منذ عام 2015، ولدى الشركة أكثر من 3500 موظف و25 مكتبًا عالميًا، على الرغم من أن مقرها الرئيسي في أوساكا، اليابان.

أسبارك اويل

سعر أسبارك اويل

سيتم إنتاج 50 نسخة فقط من السيارة أسبارك أويل، وسيبلغ سعرها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، وتخطط الشركة لبدء عمليات التسليم في وقت لاحق في عام 2023.

 

على الرغم من أن أويل قد سجل الرقم القياسي لأسرع متوسط سرعة على مدى ربع ميل، إلا أن ريماك نيفيرا لا تزال تحتفظ بالسجل باعتبارها أسرع سيارة إنتاج كهربائية في ربع ميل، والذي انطلق في 8.582 ثانية فقط.

أسبارك اويل

 

 

 

اسبارك أويل اسبارك اويل ريماك نيفيرا ريماك Model S Plaid

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