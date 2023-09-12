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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو دخلك على قدك.. أشهر سيارة اقتصادية بسعر مميز

سيات ابيزا موديل
سيات ابيزا موديل 1999

تعتبر السيارة سيات ابيزا أشهر إصدارات السيارات المستعملة بالسوق المصري، وتعتبر من أشهر السيارات التي مازال يتم إنتاجها حتى الآن بالأسواق.

 

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

سيات ابيزا موديل 1999

مواصفات السيارة سيات ابيزا موديل 1999

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1999 بمحرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

 

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1999 بعدة كماليات أساسية داخلية مثل بارو سترينج، وتكيف، وسنتر لوك، وفوانيس شبورة، وبلوتوث، وراديو اف ام، ومدخل AUX.

 

قطعت السيارة سيات ابيزا موديل 1999 مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

سيات ابيزا موديل 1999

أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 1999 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

سيات ابيزا موديل 1999 سيات إبيزا سيات ابيزا مستعملة

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