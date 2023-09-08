سكودا وسيتروين.. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

يشهد السوق المصري عدة تغييرات سعرية مؤخراً في موديلا 2023 و 2024، ومن أبرز تلك السيارات ميتسوبيشى إكليبس كروس وبيجو 2008 وسكودا كاميك وستروين C3 وجيلي كول راي.

بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار السيارة السيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,069,990 جنيه

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,149,990 جنيه

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,219,990 جنيه

ستروين C3 اير كروس موديل 2023

ستروين C3 اير كروس موديل 2023

تستمد السيارة ستروين C3 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصان، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

أسعار ستروين C3 موديل 2023

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 959,000 جنيه

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,059,000 جنيه

سكودا كاميك موديل 2023

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,160,000 جنيه

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,225,000 جنيه

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,285,000 جنيه

الفئة الرابعة GLX 4WDبقيمة قدرها 1,355,000 جنيه

جيلي كول راي موديل 2023

جيلي كول راي موديل 2023

وتستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية بلغت 255 حصانا، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 7 سرعات.

أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2023

الفئة الأولى Comfort جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثانية Premium جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 1,019,000 جنيه

الفئة الثالثة Premium Black Rim Edition جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 1,029,000 جنيه