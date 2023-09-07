حققت إحدى لوحات السيارات المميزة رقماً قياسياً جديداً في المملكة العربية السعودية وأصبحت ثاني أغلى لوحة سيارات تباع في المزاد.

حملت اللوحة المميزة حروف وأرقام "وو - 99" وتم عرضها خلال المزاد الذي أعلنت عنه منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية لبيع اللوحات المميزة السعودية يوم الثلاثاء الماضي.

سعر خيالي.. لوحة سيارة في السعودية تحطم الرقم القياسي

وحققت اللوحة مبلغ 4,010,000 مليون ريال، بعد انتهاء مدة المزاد ليل يوم الثلاثاء على منصة أبشر، وكانت اللوحة الأولى التي جاءت بالمركز الأول كأغلى سعر خلال هذا العام قبل 6 أشهر مسجلة أكثر من 4,150,000 مليون ريال، وكانت تحمل الرمز“ط 1”.

يمكن الراغبين في الاشتراك في هذا النوع من المزادات من خلال التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية والحصول على كلمة مرور لتسجيل الدخول، والتأكد من سداد رسوم اشتراك المزاد الإلكتروني وذلك عن طريق خدمة الدفع الإلكترونية المتاحة عبر “أبشر”.

ويتم السماح لمن لم يسدد المخالفات المرورية بالاشتراك في المزاد، كما أنه يمكن استرداد كامل قيمة رسوم المزاد التي دفعها المشتركون.