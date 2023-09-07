بـ 120 ألف جنيه .. أقل سعر لـ هيونداي ألنترا مستعملة

بدأ إنتاج سيارة هيونداي النترا هذا النوع من السيارة في عام 1990، وتم تسويق السيارة سابقاً تحت اسم (لانترا) و (أڤانني) في أستراليا وبعض الأسواق الأوروبية.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

هيونداي النترا موديل 1994

مواصفات هيونداي النترا موديل 1994

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 1994 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 102 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية.

قياسات وأبعاد السيارة هيونداي النترا موديل 1994

الطول 4360 مم

العرض 1675 مم

الارتفاع 1385 مم

طول قاعدة العجلات 2500 مم.

هيونداي النترا موديل 1994

سعر هيونداي النترا موديل 1994

يبدأ سعر السيارة هيونداي النترا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.