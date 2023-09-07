سعرها 130 ألف جنيه فقط .. أشهر سيارة أمريكية مستعملة بالسوق المصرية

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصري بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.

فورد مونديو موديل 2000

فورد مونديو موديل 2000

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، وزجاج كهربائي في الأمام، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2017

لادا جرانتا موديل 2017

تتوفر السيارة لادا جرانتا موديل 2017 بفئتين، جاءت الفئة الأولى بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة تبلغ الى 88 حصان، وعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 سرعات.

وتأتي الفئة الثانية بمحرك سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 105 حصان، وعدد الصبابات 16 ، بينما يبلغ عدد الأسطوانات 4، ونظام جر أمامي، وناقل حركة أتوماتيك يتألف 4 سرعات.

يبدأ سعر لادا جرانتا موديل 2017 في سوق المستعمل بـ 138 ألف جنيه

اوبل فيكترا موديل 1994

اوبل فيكترا موديل 1994

حصلت السيارة أوبل فيكترا موديل 1994 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 1994 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه.

رينو كليو موديل 2002

رينو كليو موديل 2002

تأتي السيارة رينو كليو موديل 2002 بمحرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

سوزوكي التو موديل 2009

سوزوكي التو موديل 2009

وتمتلك السيارة سوزوكي التو محرك 800 سي سي بقوة 47 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 62 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى توافر إصدارات اخرى بسعة 1000 سي سي مع محرك رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.