بالملايين.. أسطول سيارات سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الجديد

شغل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لمجاورة كريم بنزيما زميله السابق في ريال مدريد.

وفي الساعات الأخيرة أعلن نادي إشبيلية الإسباني بطل اليوروبا ليج عن توقيعه عقدًا لمدة عامين مع سيرجيو راموس مقابل مليون يورو في الموسم، وتنتهي التكهنات حول الوجهة الجديدة للمدافع الشهير.

أشهر سيارات سيرجيو راموس نجم ريال مدريد السابق وأشبيلية الجديد

وكتب نادى إشبيلية عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "رجل أسد مقاتل وتد سبع راموس".

بدأ سيرجيو راموس مسيرته الكروية مع إشبيلية، قبل أن يغادر لصفوف ريال مدريد صيف عام 2005، مقابل 27 مليون يورو، ليستمر معهم 16 عامًا، ويصبح القائد التاريخي للنادي.

أشهر سيارات سيرجيو راموس

فيات 600

فيات 600

تعتبر فيات 600 المفضلة لراموس، فهي نسخة مخصصة من طراز فيات 600 الكلاسيكية التي تلقاها من أخيه كهدية عيد ميلاده.

بورشه بانميرا و بورشه بانميرا تيربو أس

يمتلك رامو نسختين من طراز بانميرا المميز للعلامة التجارية الألمانية الفاخرة بورشه، وتعتبران أحد أشهر أسطول سياراته.

أودي RS6

أودي RS6

تعتبر أودي RS6 من أقد السيارات التي أمتلكها سيرجيو راموس.

أودي R8 سبايدر

تعتبر أودي R8 سبايدر هذه أبرز السيارات في مجموعة اللاعب الإسباني، والتي تبلغ سرعتها القصوى 328 كيلومتر في الساعة، وحصل عليها بواسطة الشركة عندما كانت راعية لنادي ريال مدريد.

مرسيدس AMG G 63

مرسيدس AMG G 63

تعد السوبر اس يو في دليلاً على مدى حب راموس للدمج بين الفخامة والأداء الرياضي، حيث تأتي مع محرك V8مزدوج التيربو بسعة 4 لتر وبقوة 577 حصان مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية.