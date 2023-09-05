عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه    

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

معلومات مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

لانشيا ديدرا موديل 1991

لانشيا ديدرا موديل 1991

تعتمد السيارة لانشيا ديدرا موديل 1991 على ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتتوفر بمحركات عديدة أهمها في مصر محرك 1600 سي سي بجانب محركات 1800 و2000 سي سي .

تبدأ أسعار السيارة مواصفات السيارة لانشيا ديدرا موديل 1991 في سوق المستعمل من 90 ألف جنيه.

سكودا فيليشيا موديل 1996

سكودا فيليشيا موديل 1996

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و 8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات، وتأتي مدعومة بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140 كيلو متر في الساعة، وبلغت قراءة العداد نحو 190 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بلغ سعر السيارة سكودا فيليشيا موديل 1996 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.                

سيات ابيزا موديل 1994

سيات ابيزا موديل 1994

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 بمحرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 آلاف جنيه.

سوزوكي التو موديل 2009

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تاتي السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

سوزوكي التو موديل 2009

سوزوكي التو موديل 2009

وتمتلك السيارة سوزوكي التو محرك 800 سي سي بقوة 47 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 62 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى توافر إصدارات اخرى بسعة 1000 سي سي مع محرك رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 140 جنيه.

 

 

سيارات مستعملة سكودا فيليشيا سيات إبيزا اسبيرانزا A113 فيات سينا سوزوكي التو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

لسنا جهة اختصاص..رد عاجل من الشباب والرياضة على شكوى بيراميدز ضد الشحات

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

موضوعات متعلقة

معلومات مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

أشهر سيارة هاتشباك يابانية بـ 140 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

سعر كيا K8 موديل 2023 في السعودية.. صور

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة| فيديو

أقل من 150 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

5 سيارات جديدة موديل 2023 بأسعار تتخطى المليون جنيه

أقل من 90 ألف جنيه.. سيارة مستعملة بمواصفات مميزة

إزاي تحافظ على بطارية عربيتك وتطوّل عمرها الافتراضي

ترشيحاتنا

الإعصار القاتل.. كيف أودى بحياة 21 شخصًا في البرازيل؟ |شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

سعر أقل عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 6-9-2023

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

علي جمعة: التسليم لله تعالى يصل بالإنسان إلى الراحة والهدوء

تونس.. إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

تتجاوز 300 ألف جنيه.. سعر إطلالات ديميت أوزديمير تثير الجدل

تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ