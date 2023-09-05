معلومات مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

يعتبر ناقل الحركة من أهم الأجزاء الميكانيكية في السيارات، ويعتبر هو المسئول عن تغيير السرعات وتمكين السيارة من السير على سرعات مختلفة.

أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه

عدم تغيير وضعية القيادة من D الى R أثناء القيادة.

تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.

إجراء صيانة دورية وفق المواعيد المقررة.

افحص زيت ناقل الحركة بانتظام، وتغييره مرة كل عام، وتغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.

تسخين السيارة قبل الانطلاق، وخاصة في ساعات الصباح الباكر وفي فصل الشتاء عند إيقاف السيارة لساعات طويلة.

صيانة محرك السيارة بانتظام، حيث تؤثر أعطال المحرك على ناقل الحركة الأوتوماتيك بشكل مباشر وقد تؤدي لتلفه

أفضل النصائح للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

فحص زيت ناقل الحركة بانتظام

تجنب ارتفاع الحرارة في ناقل الحركة، ويجب الحرص على تغيير الزيت في وقته المحدد لأنه يحافظ على تبريد ناقل الحركة ويمنع تلفه

عدم القيادة داخل المدينة كثيراً وسط الازدحامات المرورية

تغيير زيت ناقل الحركة عند مسافة 30 ألف كيلومتر، حتى تستطيع المحافظة عليه لمدة أطول

عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.