بسعر خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى سيارة في العالم

أشتري لاعب كرة القدم الأرجنتيني "ماورو ايكاردي" والمهاجم الحالي لنادي جلاطا سراي التركي أغلى سيارة في العالم Boat Tail من انتاج العلامة التجارية البريطانية الشهيرة رولز رويس.

سعر خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى سيارة في العالم

تعتبر سيارة رولز رويس المعروفة باسم Boat Tail الأغلى بين أسطول العلامة التجارية البريطانية، حيث تم انتاج 3 نسخ فقط منها حتى الآن، وحسب الأخبار سينضم ايكاردي لجاي زي مغني الراب الشهير ونجمة البوب بيونسيه اللذيذ اشتريا واحدة منها أيضاً.

يتم انتاج سيارة Boat Tail في أربع سنوات كاملة بطريقة يدوية، وذلك نظراً لأنه يلزم تركيب 1813 قطعة لجعلها مركبة فريدة حقا.

سعر خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى سيارة في العالم

مواصفات رولز رويس Boat Tail:

تعتمد السيارة رولز رويس Boat Tail على محرك V12بسعة 6.7 لتر، ومزود بشاحن توربيني مزدوج، ويولد قوة ما بين 563 حصان و 600 حصان، ولم تكشف الشركة أرقام عزم الدوران والسرعة القصوى للسيارة.

استوحت العلامة التجارية التصميم الشبيه بـ "ذيل القارب" من السيارات الكلاسيكية إنتاج حقبة عشرينيات و ثلاثينيات القرن الماضي، فخلال هذه السنوات كانت السيارات الفاخرة تُصمم أحيانًا بنهايات خلفية مدببة إلى حد يشبه خلفية القوارب.

وتتميز رولز رويس Boat Tail المصنوعة يدويًا بتصميم مبتكر وغريب، صمم لأحد العملاء الذي يعمل هو وعائلته في صناعة اللؤلؤ، وتقول الشركة إن السيارة "تم ابتكارها بهذا الشكل إجلالًا و احترما و لتخليد ذكرى والد العميل".

سعر خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى سيارة في العالم

أسعار السيارة رولز رويس Boat Tail

يبلغ سعر السيارة رولز رويس Boat Tail نحو 26 مليون يورو، وتتصدر قائمة أغلى السيارات الجديدة في العالم.