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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 130 ألف جنيه فقط.. سعر أرخص سيارة سيدان موديل 2017

صدى البلد

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

 

تشتهر العلامة التجارية الروسية لادا بإنتاجها للسيارات الاقتصادية قليلة التكلفة، ومن أشهر إصدارتها لادا جرانتا، والتي مازالت تصدر حتى الآن، ويعتبر إصدار عام 2016 أحد أشهرها على الإطلاق.

 

لادا جرانتا موديل 2017 

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2017

تتوفر السيارة لادا جرانتا موديل 2017 بفئتين، جاءت الفئة الأولى بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة تبلغ الى 88 حصان، وعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 سرعات.

 

وتأتي الفئة الثانية بمحرك سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 105 حصان، وعدد الصبابات 16 ، بينما يبلغ عدد الأسطوانات 4، ونظام جر أمامي، وناقل حركة أتوماتيك يتألف 4 سرعات.

لادا جرانتا موديل 2017 

حصلت السيارة لادا جراتنا موديل 2017 على عدد من الكماليات الأساسية، أرزها ومشغل أقراص مدمجة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحزام أمان خلفي، زجاج كهربائي في الأمام، ونظام إنذار ضد السرقة، ومسند يد أمامي، ومقاعد يمكن التحكم فيها، وضوء في حقيبة التخزين الخلفية.

لادا جرانتا موديل 2017 

أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2017 في سوق المستعمل

يبدأ سعر لادا جرانتا موديل 2017 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

لادا جرانتا موديل 2017 لادا جرانتا لادا جرانتا سوق المستعمل

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