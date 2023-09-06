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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 880 ألف جنيه.. أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر

صدى البلد

رصد موقع صدى البلد أسعار أشهر 5 سيارات سيدان جديدة موديلات 2023 بالسوق المصرية والمتاحة للجمهور في معارض السيارات بالسعر والمواصفات، وهي تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان وهيونداي النترا CN7 وكيا جراند سيراتو.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك يعمل بتقنية الدفع الامامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم.

 

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة سعرية 1,105,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة سعرية 1,290,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة سعرية 1,385,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة سعرية 1,505,000 جنيه

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

يضخ محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تتوفر بعلبة ترو أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، وتستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ  سرعتها القصوى نحو 192 كيلومترا في الساعة. 

تبدأ أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2023 من 880,000 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الأولى VISION بقيمة قدرها 975,000 جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثانية DYNAMIC بقيمة قدرها 1,180,000 جنيه

رينو ميجان موديل 2023 الفئة الثالثة SIGNATURE بقيمة قدرها 1,300,000 جنيه

 

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

 

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

تعتمد السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2023على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ضخ قوة تصل الى 126 حصانا، بسعة 1600 سي سي، و 157 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، تتسارع من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة هيونداي النترا CN7موديل 2023 نحو 1,370,000 جنيه.

 

هيونداي النترا CN7 موديل 2023

كيا جراند سيراتو موديل 2023

يمكن للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023أن تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 12 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، مدعومة بمحرك 130 حصان، سعة 1600 سي سي، مع 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

يبلغ سعر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2023 نحو 1,150,000 جنيه

 

 

فيات تيبو رينو ميجان هيونداى النترا كيا جراند سيراتو كورولا

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