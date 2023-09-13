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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا وبيجو.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر جديدة

صدى البلد

يضم السوق المصري باقة من أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية عالمياً، مثل سيات اتيكا وبيجو 2008 و سكودا كاميك وسيتروين C4 ، ورينو اوسترال .

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سيات اتيكا موديل 2023

سيات اتيكا موديل 2023

تتوفر السيارة سيات اتيكا موديل 2023 بمحرك قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

 

أسعار السيارة سيات اتيكا موديل 2023 

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الأولى EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه

سيات تاراكو موديل 2023 الفئة الثانية STYLE PLUS بقيمة قدرها 1,675,000 جنيه  

 

ستروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

تستخدم السيارة ستروين C4 موديل 2023 ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، اضافة إلى محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 155 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وحوالي 8.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.

 

أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE RED بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

 

سكودا كاميك موديل 2023

رينو أوسترال موديل 2024

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع أنيضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

 

أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الاولى Evolution بسعر 1,390,000 جنيه  

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثانية Techno بسعر 1,490,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثالثة Iconic بسعر 1,590,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الرابعة Esprit Alpine بسعر 1,660,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الخامسة Esprit Alpine Black Edition بسعر 1,690,000 جنيه

 

سكودا كاميك موديل 2023

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.

 

بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

أسعار السيارة السيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,069,990 جنيه 

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,149,990 جنيه 

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,219,990 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

سيات أتيكا الكروس اوفر بيجو 2008 رينو أوسترال سيتروين رينو

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