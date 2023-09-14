لو معاك 600 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV زيرو في مصر

هناك الكثير من السيارات التي يقدمها الصانع الصيني في مصر، ابرزها الفئة الرياضية، والتي استطاعت ان تكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب عن الارض، ومساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة وطراز.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات 5 سيارات SUV رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

5 سيارات صينية رياضية

1 - شيري تيجو3

تقدم السيارة شيري تيجو3 موديل 2023 بسعر رسمي 600 الف جنيه، وتنطلق محليًا عبر فئة واحدة تضم فتحة سقف، وشاشة داخلية، ومقودحركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومرايات كهربائية جانبية اضافة إلى محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، وناقل حركة CVT أوتوماتيك يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات صينية رياضية

2 - جيلي كول راي

تعتمد السيارة جيلي كول راي 2023 على محرك 1500 سي سي تيربو، يمكنها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية، مع ناقل حركة DSG أوتوماتيك، وقوة اجمالية للمحرك تقدر بـ 175 حصان، و255 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بين 900 الف جنيه و1.029.000 جنيه.

5 سيارات صينية رياضية

3 - ام جي ZS

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS 2023 من 819.990 جنيه، إلى 840.000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، بقوة 119 حصان، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، و150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في مدة 10.9 ثانية.

5 سيارات صينية رياضية

4 - جاك JS3

تعد السيارة جاك JS3 هي الارخص سعرًا بين اصدارات العلامة التجارية المقدمة في مصر، ويتم تقديمها بسعر رسمي يبلغ 719 الف جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، وناقل حركة CVT اوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

5 سيارات صينية رياضية

5 - جيلي GX3 PRO

تعتمد السيارة على محرك 103 حصان، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، وعزم اقصى للدوران 140 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وتأتي السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 669.900 جنيه، مع حزمة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم والحماية ايضا.