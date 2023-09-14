عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري BMW 520 موديل 2023 بأرخص سعر.. صور

BMW 520 موديل 2023
BMW 520 موديل 2023

تتنوع إصدارات العلامة التجارية الألمانية BMW في السوق المصري، ومنها طرازات الفئة الخامسة 520 موديل 2023، حيث يمكن شراء الفئة الأولى ADVANTAGE بأرخص سعر مقارنة بالفئات الأخرى، حيث مازالت لم تتعدى حاجر الـ 2.600.000 جنيه.

أرخص SUV تقدمها BMW في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

بهذا السعر .. اركب BMW X2 موديل 2023 في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة BMW 520 موديل 2023 وابرز المواصفات الفنية.

BMW 520 موديل 2023

تستمد السيارة BMW 520 موديل 2023 قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي 8 غيار يعمل عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما يتمكن المحرك من ضخ 170 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

تستطيع السيارة BMW 520 موديل 2023 بفضل الامكانيات الفنية المتاحة بها، أن تكتفي بمدة زمنية قدرها 8.3 ثانية فقط، للانطلاق والوصول إلى تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة نحو 226 كيلومتر/ساعة.

BMW 520 موديل 2023

وتمتلك BMW 520 موديل 2023 تصميم خارجي مميز، مع شبكة هوائية من مقطعين، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وحساسات حركة مع كامير للتحكم، ومجموعة من ادوات المساعدة الداخلية مثل نظام ملاحة مع شاشة ملونة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، فتحة سقف كهربائية، ووسائد هوائية للحماية، ومثبت للسرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام، وكيف هواء اوتوماتيكي.

BMW 520 موديل 2023

سعر BMW 520 موديل 2023 الرسمي في مصر 

 

  • الفئة الاولى BMW 520 موديل 2023 بسعر 2 مليون 600 الف جنيه.
  • الفئة الثانية BMW 520 موديل 2023 بسعر 2 مليون 900 الف جنيه.
BMW BMW 520 BMW 520 موديل 2023 سعر BMW 520 سعر BMW 520 موديل 2023 سعر BMW 520 موديل 2023 الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

معشوقة الشباب.. فولكس فاجن جولف موديل 2023

بيجو 408 أم MG RX5 PLUS .. أيهما الأحسن بالأسعار والمواصفات

نيسان رقم 1.. أكثر 5 سيارات مبيعًا في مصر

سمارت تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة .. اعرف سعرها بالأسواق

سعر مرسيدس E300 موديل 2023 في مصر

أرخص سيارة رياضية موديل 2024 في مصر .. صور

تشتري ايه بـ مليون جنيه .. 5 سيارات زيرو

تشتغل قد ايه وتشتريها .. سيارة "هالاند" الجديدة ب 55 مليون جنيه فقط

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض رفع العقوبات عن إيران

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان جهود مصر لدعم إغاثة الشعب الليبي

بشرى سارة.. معاش إضافي للمؤمن عليه طبقا لهذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

تامر أمين يهاجم الغرب بسبب ليبيا : سياستكم منحطة .. فيديو

مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ