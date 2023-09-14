اشتري BMW 520 موديل 2023 بأرخص سعر.. صور

تتنوع إصدارات العلامة التجارية الألمانية BMW في السوق المصري، ومنها طرازات الفئة الخامسة 520 موديل 2023، حيث يمكن شراء الفئة الأولى ADVANTAGE بأرخص سعر مقارنة بالفئات الأخرى، حيث مازالت لم تتعدى حاجر الـ 2.600.000 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة BMW 520 موديل 2023 وابرز المواصفات الفنية.

BMW 520 موديل 2023

تستمد السيارة BMW 520 موديل 2023 قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي 8 غيار يعمل عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما يتمكن المحرك من ضخ 170 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تستطيع السيارة BMW 520 موديل 2023 بفضل الامكانيات الفنية المتاحة بها، أن تكتفي بمدة زمنية قدرها 8.3 ثانية فقط، للانطلاق والوصول إلى تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة نحو 226 كيلومتر/ساعة.

BMW 520 موديل 2023

وتمتلك BMW 520 موديل 2023 تصميم خارجي مميز، مع شبكة هوائية من مقطعين، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وحساسات حركة مع كامير للتحكم، ومجموعة من ادوات المساعدة الداخلية مثل نظام ملاحة مع شاشة ملونة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، فتحة سقف كهربائية، ووسائد هوائية للحماية، ومثبت للسرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام، وكيف هواء اوتوماتيكي.

BMW 520 موديل 2023

سعر BMW 520 موديل 2023 الرسمي في مصر