سعر بي إم دابليو 118 موديل 2023 الأرخص في مصر

تتصدر بي إم دابليو 118 موديل 2023 قائمة السيارات الأرخص سعرًا في مصر، والتي تحمل شعار الصانع الألماني العريق BMW، وتقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، بالإضافة إلى تقديم موديل 2024 أيضا من هذه النسخة بفارق سعر يقدر بـ 170 الف جنيه، وفقًا للأسعار الرسمية للسيارة.

وفي هذا السيارة يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة BMW في مصر "118 موديل 2023"

بي ام دابليو 118

تصل السيارة بي ام دابليو 118 موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 كيلومتر/ساعة، أما عن معدل التسارع فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

بي ام دابليو 118

تستخدم السيارة بي ام دابليو 118 موديل 2023 محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يتمكن من ضخ قوة اجمالية 136 حصانا، و220 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بي ام دابليو 118

تعتمد السيارة بي ام دابليو 118 موديل 2023 على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر تقنية الدفع الامامي، وتتكون من 8 سرعات، بينما يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر لكل 100 كم.

بي ام دابليو 118

ابعاد وقياسات بي ام دابليو 118 موديل 2023

قاعدة عجلات طول كلي 2690 مم.

اجمالي الطول الكلي للسيارة 4329 مم.

العرض الكلي للسيارة يبلغ 1765 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة بصورة اجمالية 1440 مم.

مستوى ارتفاع السيارة عن الأرض "الخلوص الأرضي" 140 مم.

سعة التخزين الخاصة بالحقيبة الخلفية 360 لتر، و52 لتر سعة خزان الوقود.

بي ام دابليو 118

سعر السيارة بي ام دابليو 118 موديل 2023 الرسمي في مصر بالإضافة إلى استعراض سعر موديل 2024.