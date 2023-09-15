سعر مرسيدس GLS موديل 2023 .. صور

تنتمي السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 إلى طرازات الـ SUV الفاخرة، والتي تحمل شعار النجمة الالمانية الشهيرة، وتحتوي هذه السيارة على حزمة من القدرات الفنية والتقنية، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تعتمد السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 على تقنية الدفع الرباعي للعجلات، حيث تتمتع السيارة بتصميم رياضي، مع واجهة حادة المظهر، حيث تعتمد على مصابيح LED، وشبكات متعددة المقاطع، إلى جانب اقطاب ثنائية ناحية السقف، والذي يتمتع بتصميم البانوراما.

مرسيدس GLS موديل 2023

وتعمل مرسيدس GLS موديل 2023 بمحرك 8 سلندر، 4000 CC تيربو، يضخ قوة قدرها 489 حصانا، و700 نيوتن/متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

مرسيدس GLS موديل 2023

وتستطيع السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 بفضل الامكانيات الفنية المقدمة بها، أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال 5.3 ثانية، وتتمتع بأبعاد خارجية تتمثل في 5207 مم للطول الكلي، و2157 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1838 مم.

مرسيدس GLS موديل 2023

وتضم السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 منظومة من برامج الحماية تتمثل في وسائد هوائية AIRBAGS وستارية وجانبية، مع مكابح عالية الاداء وعدد من انظمة دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، وشاشة عرض داخلية تدعم الهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

مرسيدس GLS موديل 2023

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 الرسمي في مصر

تقدم السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يبلغ 5,980,000 جنيه.