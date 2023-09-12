تواصل علامة مرسيدس الالمانية من تألقها في مصر، بعد طرح العديد من موديلات 2023، ومنها النسخة E300 الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الفاخرة، وتنضم السيارة وسط اسطول النجمة الثلاثية في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع سعر مرسيدس E300 موديل 2023 في مصر واهم مواصفاتها الفنية.

المواصفات الفنية وقدرات السيارة مرسيدس E300 موديل 2023

زمن التسارع : تقدر المدة الزمنية لوصول مرسيدس E3002023 من 0 لـ 100 كم/ساعة بـ 6.2 ثانية.

السرعة القصوى : تصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتر في الساعة.

ناقل الحركة : تعتمد السيارة على ناقل سرعات اوتوماتيكي 8 غيار.

المحرك : 4 سلندر.

القوة الاجمالية للسيارة : 258 حصانا.

العزم الاقصى للدوران : 370 نيوتن/متر.

استهلاك السيارة من الوقود : تستخدم مرسيدس E300 موديل 2023 نحو 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

مرسيدس E300 موديل 2023

تجهيزات السيارة مرسيدس E300 موديل 2023

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

حساسات حركة.

كاميرا خلفية و360 درجة.

حساسات مطر.

جهاز ملاحة.

شاشة تعمل باللمس.

نظام صوتي ترفيهي.

مرسيدس E300 موديل 2023

خاصية التحكم في الاوامر الصوتية عبر عجلة القيادة.

تقنية التحكم في السرعة.

فتحة سقف كهربائية.

مقاعد جلد.

مكيف هواء اوتوماتيكي.

فتحات مكيف خلفية.

اضاءة داخلية.

ومصابيح امامية وخلفية ونهارية LED.

مرسيدس E300 موديل 2023

سعر مرسيدس E300 موديل 2023 الرسمي في مصر

تقدم مرسيدس E300 موديل 2023 عبر فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 3 مليون و950 الف جنيه.