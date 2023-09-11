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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرق 70 ألف جنيه.. اشتر مرسيدس C180 زيرو

مرسيدس C180 موديل
مرسيدس C180 موديل 2023

يمكن الحصول السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر، بفارق 70 الف جنيه، عند شراء الفئة الاولى AVANTGARDE PLUS، بدلاً من شراء الفئة الثانية SPORT من هذه النسخة، والتي تضم بعض التجهيزات المختلفة عن الاولى، دون وجود تغيرات فنية تتعلق بالمحرك.

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حيث تضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 بجميع فئاتها، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة قدرها 156 حصان، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

مرسيدس C180 موديل 2023

وتستخدم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيكي 9 غيار، مع منظومة الجر الأمامي للعجلات، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة تستطيع الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 8.6 ثانية.

مرسيدس C180 موديل 2023

تضم السيارة مرسيدس C180 شاشة داخلية كبيرة الحجم تعمل باللمس، مع شاشة اخرى للعدادات، ومكان مخصص للاكواب واخر للتخزين يتحول إلى مسند يد، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية التحكم في وضع مقعد السائق الكترونيًا.

مرسيدس C180 موديل 2023

وتحتوي السيارة على مكيف هواء أوتوماتيك، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، وعدد من اللمسات العصرية الداخلية، إلى جانب كاميرا 360 درجة، وحساسات حركة، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع، ومرايات طي كهربائي ذات اشارات ضوئية.

مرسيدس C180 موديل 2023

اسعار السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 الرسمية في مصر 

 

تقدم الفئة الاولى مرسيدس C180 2023 بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و280 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات إلى 2 مليون و350 الف جنيه، اي بفارق يبلغ 70 الف جنيه.

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