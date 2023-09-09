مرسيدس E200 موديل 2023.. ماذا يقدم الصانع الألماني

يقدم الصانع الألماني وصاحب شعار النجمة الثلاثية مرسيدس، باقة من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الكروس اوفر، أو الرياضية متعددة الاستخدام وفئة السيدان المميزة، والتي تضم السيارة الشهيرة E200 موديل 2023.

تقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات وهم، PREMIUM و AVANTGARDE، والفئة عالية التجهيز AMG، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 CC، ويستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا، مع 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

مرسيدس E200 موديل 2023

وبفضل تكنولوجيا الصانع الالماني يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 240 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق والتسارع في مدة زمنية قدرها 7.5 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

تجهيزات السيارة مرسيدس E200 موديل 2023

اجهزة استشعار أمامية وخلفية.

كاميرا للمتابعة.

محدد سرعة.

خاصية الثبات الديناميكي.

فرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD.

انذار مانع للسرقة.

وسائد هوائية للحماية.

نظام تحديد الحارة المرورية.

مرسيدس E200 موديل 2023

عرض ضغط الاطارات.

زر بدء تشغيل وايقاف السيارة.

شاشة داخلية تعمل باللمس.

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

نظام صوتي ترفيهي وبلوتوث ومشغل اقراص ومدخل USB.

مكيف هواء اوتوماتيكي.

خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة بالاضافة إلى اوامر اخرى للتحكم.

مقاعد من الجلد.

فتحات تكيف خلفية.

اماكن للاكواب وللتخزين.

مقصورة عصرية.

مساند لليد ومصابيح للقراءة واضاءة ارضية.

مرسيدس E200 موديل 2023

الاسعار الرسمية لجميع فئات السيارة مرسيدس E200 موديل 2023

أول فئة مرسيدس E200 موديل 2023 بسعر 2 مليون و950 الف جنيه.

ثاني فئة مرسيدس E200 موديل 2023 بسعر 3 مليون و350 الف جنيه.

ثالثة فئة مرسيدس E200 موديل 2023 بسعر 3 مليون و750 الف جنيه.