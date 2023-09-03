سعر مرسيدس GLC موديل 2023 في مصر | صور

تعد مرسيدس GLC موديل 2023 واحدة من افخم السيارات الرياضية المقدمة من الصانع الالماني بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبتصميم خارجي ينتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع سعر السيارة GLC موديل 2023 الرسمي في مصر بالاضافة إلى اهم وابرز مواصفاتها الفنية.

المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس GLC موديل 2023

تحتاج السيارة مرسيدس GLC موديل 2023 مدة زمنية قدرها 7.8 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 221 كيلومتر/ساعة.

تمتلك مرسيدس GLC موديل 2023 محرك 2000 CC تيربو "4 سلندر".

تعتمد السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 9 سرعات.

تعمل السيارة مرسيدس GLC موديل 2023 عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

يتمكن محرك السيارة انتاج قوة إجمالية قدرها 204 حصانا، و 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تستخدم مرسيدس GLC موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 7.6 لترات عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.\

مرسيدس GLC موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة

الارتفاع الكلي للسيارة يصل لـ 1640 مم.

اجمالي طول السيارة 4716.

عرض السيارة الكلي 2076 مم.

السعة الخاصة بالحقيبة الخلفية 750 لتر، و62 لتر سعة خزان الوقود.

مرسيدس GLC موديل 2023

مرسيدس GLC موديل 2023 الرسمي في مصر

تقدم السيارة مرسيدس GLC موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يبلغ 3.600.000 جنيه.