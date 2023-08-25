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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس C 180 موديل 2023 في مصر

مرسيدس C 180 موديل
مرسيدس C 180 موديل 2023

تقدم علامة مرسيدس الألمانية نسختها C180 موديل 2023، عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 2 مليون و280 الف جنيه، وتعد هذه السيارة من ابرز اصدارات النجمة الثلاثية الالمانية، والتي تضم حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية.

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مرسيدس C 180 موديل 2023

تتميز السيارة من الخارج بمظهر انيق، يجمع بين الفخامة والسمة الرياضية، حيث تضم مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية، بالاضافة إلى شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وقياسات خارجية بلغت 4751 مم للطول، و1820 مم للعرض، و 2865 مم للطول الكلي لقاعدة العجلات.

مرسيدس C 180 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 

 

  • محرك 1500 CC تيربو.
  • 4 سلندر.
  • القوة الانتاجية 156 حصانا.
  • العزم الاقصى للدوران 250 نيوتن/متر.
  • علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 سرعات.
  • تقنية الجر الأمامي للعجلات.
مرسيدس C 180 موديل 2023

تسارع السيارة مرسيدس C 180 موديل 2023

 

تصل السيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية.

مرسيدس C 180 موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك AVANTGARDE PLUS مرسيدس C 180 موديل 2023 بقيمة قدرها 2 مليون 280 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك SPORT مرسيدس C 180 موديل 2023 بقيمة قدرها 2 مليون 350 الف جنيه.

مرسيدس C 180 موديل 2023
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