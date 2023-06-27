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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 في مصر .. صور

مرسيدس CLA 200 موديل
مرسيدس CLA 200 موديل 2023

تواصل شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية من تألقها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة CLA 200 موديل 2023، والتي تتمتع بمظهر خارجي مميز، مع باقة من التجهيزات تشمل الفئة COUPE PROGRESSIVE.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023  وسعرها الرسمي داخل السوق المصري.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023  

 

تتمتع السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023  بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1300 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 136 حصانا، و 200 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على ناقل سرعات مكون من 7 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

ويمكن للسيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 216 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة تستطيع التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 9 ثواني، مع استهلاك للوقود يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023

ابعاد السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4688 مم.
  • العرض الكلي 1830 مم.
  • الارتفاع الكلي 1439 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 143 مم.
  • قاعدة العجلات 2729 مم.
  • سعة خزان الوقود 43 لتر.
  • سعة حقيبة التخزين 460 لتر.
مرسيدس CLA 200 موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ مليون و 943 ألف جنيه للفئةCOUPE PROGRESSIVE.

مرسيدس CLA 200 موديل 2023
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