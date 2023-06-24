الأرخص من مرسيدس "B200 موديل 2023" .. اعرف سعرها الآن بمصر

تعتبر السيارة مرسيدس B200 موديل 2023، أرخص نسخة العلامة التجارية الألمانية في مصر، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة من التجهيزات " SPORTS TOURER"، مع تصميم خارجي ينتمي إلى طرازات الهاتشباك ذات المظهر الرياضي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس B200 موديل 2023 في السوق المصري.

مرسيدس B200 موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس B200 موديل 2023

تضم السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 جنوط رياضية ذات مظهر انيق، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر، بالاضافة إلى شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى بعض اللمسات الخارجية الانسيابية البارزة والغائرة، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

وتحتوي السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 على حساسات ركن، وكاميرا، ونظام الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، وخاصةي دخول السيارة بدون مفتاح، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتستمد السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 اوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات "دفع أمامي"، ومحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، ينتج 250 نيوتن/متر، وقوة إجمالية بلغت 163 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 223 كم/س، وزمن تسارع يبلغ 8.2 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

اسعار السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة مرسيدس B200 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و675 ألف جنيه، للفئة SPORTS TOURER محرك 1300 سي سي تيربو.