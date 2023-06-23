سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

يضم السوق المصري الكثير من اصدارات شركة "مرسيدس" الالمانية العريقة، والتي استطاعت أن تقدم باقة من السيارات المتنوعة، عن جميع الفئات مثل السيدان، والهاتشباك، والكروس اوفر، والرياضية SUV، ومنها النسخة المميزة GLC 200 AMG موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارةGLC 200 AMG موديل 2023 المقدم من مرسيدس في مصر وسعرها الرسمي.

مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023

تعرف على ابرز المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023

تعتمد السيارة مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 9 سرعات "أوتوماتيكية" الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2000 سي سي "تيربو"، مع امكانية ضخ قوة إجمالية بلغت 204 حصانا، و 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023

ويمكن للسيارة مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 221 كيلومتر في الساعة، وبهذا القدرات الفنية تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الاستعد 0 خلال مدة زمنية تسغرق 7.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للبنزين يبلغ 7.6 لتر عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 داخل السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 3 مليون و 600 ألف جنيه.