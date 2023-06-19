مرسيدس G63 4X4 من برابوس .. تعديل جديد يخطف الأنظار| صور

تواصل شركة برابوس من تألقها في مجال تعديل السيارات؛ بعد أن كشفت النقاب عن نسختها مرسيدس G63 4X4، لتزيد من عشق النجمة الألمانية بين محبي هذه العلامة التجارية العريقة، حيث أضافت لها الكثير من الترقيات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية المميزة.

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

مرسيدس G63 4X4 من برابوس .. تعديل جديد يخطف الأنظار

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

اختارت برابوس الجلد الأزرق المبهج، والذي ظهر في ارجاء مقصورة القيادة، شمل المقاعد والسقف، وناحية الأبواب، بالإضافة إلى لمسات خارجية تحمل نفس اللون، ابرزها شعارات "برابوس"، وعلب المكابح التي تمتعت بهذا اللون، إلى جانب تمتع السيارة بفتحة سقف، وشاشة تدعم التطبيقات الحديثة، والكثير من التجهيزات القياسية.

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

وجاءت السيارة مرسيدس G63 4X4 بغطاء للمحرك معاد تصميمة مدعوم بفتحات تهوية، مع ألياف من الكربون ذات اللون الأسود، وبعض اللمسات الرياضية بالناحية العلوية للسيارة مع وحدة إضاءة، إلى جانب علب سوداء تزين المرايات، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق، ودعامات جانبية بالناحيتين الأمامية والخلفية، مع عتبات رياضية.

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس G63 AMG 4X4 2023

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

تتوافر السيارة بمحرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 4000 سي سي "مزدوج التيربو"، يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 577 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، ومع تعديلات برابوس أصبحت السيارة تضخ قوة إجمالية بلغت 789 حصانا.