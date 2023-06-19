عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس G63 4X4 من برابوس .. تعديل جديد يخطف الأنظار| صور

مرسيدس G63 4X4 من
مرسيدس G63 4X4 من برابوس

تواصل شركة برابوس من تألقها في مجال تعديل السيارات؛ بعد أن كشفت النقاب عن نسختها  مرسيدس G63 4X4، لتزيد من عشق النجمة الألمانية بين محبي هذه العلامة التجارية العريقة، حيث أضافت لها الكثير من الترقيات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية المميزة.

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

مرسيدس GLS بتعديلات برابوس بـ 15 مليون جنيه

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

مرسيدس G63 4X4 من برابوس .. تعديل جديد يخطف الأنظار

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

اختارت برابوس الجلد الأزرق المبهج، والذي ظهر في ارجاء مقصورة القيادة، شمل المقاعد والسقف، وناحية الأبواب، بالإضافة إلى لمسات خارجية تحمل نفس اللون، ابرزها شعارات "برابوس"، وعلب المكابح التي تمتعت بهذا اللون، إلى جانب تمتع السيارة بفتحة سقف، وشاشة تدعم التطبيقات الحديثة، والكثير من التجهيزات القياسية.

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

وجاءت السيارة مرسيدس G63 4X4 بغطاء للمحرك معاد تصميمة مدعوم بفتحات تهوية، مع ألياف من الكربون ذات اللون الأسود، وبعض اللمسات الرياضية بالناحية العلوية للسيارة مع وحدة إضاءة، إلى جانب علب سوداء تزين المرايات، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق، ودعامات جانبية بالناحيتين الأمامية والخلفية، مع عتبات رياضية.

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس G63 AMG 4X4 2023

مرسيدس G63 4X4 من برابوس

تتوافر السيارة بمحرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 4000 سي سي "مزدوج التيربو"، يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 577 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، ومع تعديلات  برابوس أصبحت السيارة تضخ قوة إجمالية بلغت 789 حصانا.

مرسيدس G63 4X4 من برابوس
برابوس مرسيدس 4X4 G63 مرسيدس G63 4X4 تعديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي|فيديو وصور

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

بث مباشر الآن.. رؤية هلال ذي الحجة

حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. تعرف على التفاصيل

موضوعات متعلقة

بزيادة تصل لـ160 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة الرياضية تويوتا فورتشنر 2023

سعر ومواصفات "ام جي HS" الجديدة في مصر

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

بقوة 850 حصانا| تعديل جنوني لـ رام TRX من Apocalypse.. صور

بـ 7 مقاعد .. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو 2023 بالسعودية

اعرف سعرها الآن.. كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر

أرخص 5 سيارات فرنسية موديل 2023 بالسوق المصري

اشتر هذه السيارة من سوزوكي .. بأقل سعر للزيرو

ترشيحاتنا

عاجل.. المغرب يعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن عزم إسرائيل بناء 4000 وحدة استيطانية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-6-2023 في القاهرة والمحافظات

أرقام لا غنى عنها في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

هل يمكن لـ مرضى السكري تناول الفواكه؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

العثور على لوح حجري بالكتابة المسماري عمره 2800 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتعاون مع هينة تنشيط السياحة.. ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

أرخص من المحلات.. طريقة عمل التشوروز في البيت

فستان بليسيه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ