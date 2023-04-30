عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديلات جديدة من برابوس للنسخة الرياضية مرسيدس AMG GLS 63 .. وسعرها خيالي

مرسيدس AMG GLS 63
مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

تواصل شركة برابوس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها بعد أن اضافت لمساتها الساحرة للنسخة الالمانية مرسيدس AMG GLS 63، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أغلى سيارة رياضية تقدمها مرسيدس في مصر.. صور

سعر أغلى سيارة من مرسيدس في مصر "ظهرت في مسلسلات رمضان"

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

تعديلات جديدة من برابوس للنسخة الرياضية مرسيدس AMG GLS 63

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

وجاءت السيارة مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس باللقب 900 سوبر بلاك، حيث تمتعت بالعديد من الترقيات المميزة، مثل ظهورها بلمسات خارجية مصنوعة من الياف الكربون، وتعديلات بالصادم الامامي وفتحات متعددة المقاطع، مع طلاء خارجي باللون الاسود يعبر عن مفهوم الاسم الجديد.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

ولم تقتصر اطلالة اللون الاسود على الهيكل الخارجي فقط، بل تمتعت من الداخل بكسوة من الجلد، ولمسات كثير تنوعت داخل ارجاء قمرة القيادة تم تصنيعها من الكاربون فايبر، كما استخدم ايضا خارجيًا ليشمل الرفارف و المرايا الجانبية، والناشر الخلفي.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

وتصل السرعة القصوى للسيارة 900 سوبر بلاك إلى 330 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 3.6 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بعد أن تمتعت بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي، يتمكن من ضخ قوة هائلة قدرها 900 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 1050 نيوتن/متر.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

سعر سيارة مرسيدس بعد تعديلات برابوس 

 

يصل سعر السيارة مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس إلى 370.500 الف يورو، فيما يعادل 13 مليون جنيه.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس
برابوس مرسيدس AMG GLS 63 مرسيدس AMG GLS 63 السيارة مرسيدس AMG GLS 63 تعديلات برابوس 900 سوبر بلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

منة فضالي تكشف سبب ظهور شفتيها بشكل غريب في جعفر العمدة

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات أرخص سيارة "زيرو" في مصر .. صور

سوبارو تقدم نسختها XV الرياضية بأسعار جديدة للسوق المصري |صور

أحدث أسعار سكودا كودياك موديل 2023 .. صور

سباق قوي .. تويوتا سوبرا MK4 المعدلة في مواجهة BMW M3

أحدث أسعار جيلي كول راي موديل 2023 .. صور

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا 2023 .. صور

أغلى 5 سيارات بالسوق المصري .. تصل لـ 10 ملايين جنيه

سعر أرخص سيارة يابانية "اوتوماتيك" في مصر موديل 2023 .. صور

ترشيحاتنا

نزل 180 جنيها مرة واحدة|هبوط غير متوقع بأسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

في عيد ميلاده الـ81.. الشاعر زين العابدين فؤاد يحكي ذكرياته مع ياسر عرفات وأحمد فؤاد نجم|حوار

لبنان.. ارتفاع غير مسبوق في مستويات التضخم

دعاء الهم والحزن والخوف من المستقبل.. احرص عليه واستشعر الراحة النفسية

يتعاطف مع الالم.. شات جي بي تي يتفوق على الأطباء في رعاية المرضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

علاج طبيعي.. أطعمة تمنع انسداد عروق القلب

11 عاما من الألم.. أمرأة تثير الجدل بفيديو لشىء غير متوقع في معدتها

4 أخطاء وقعت فيها شيرين عبد الوهاب في إطلالتها بدبي

فيديو

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ