تعديلات جديدة من برابوس للنسخة الرياضية مرسيدس AMG GLS 63 .. وسعرها خيالي

تواصل شركة برابوس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها بعد أن اضافت لمساتها الساحرة للنسخة الالمانية مرسيدس AMG GLS 63، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

تعديلات جديدة من برابوس للنسخة الرياضية مرسيدس AMG GLS 63

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

وجاءت السيارة مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس باللقب 900 سوبر بلاك، حيث تمتعت بالعديد من الترقيات المميزة، مثل ظهورها بلمسات خارجية مصنوعة من الياف الكربون، وتعديلات بالصادم الامامي وفتحات متعددة المقاطع، مع طلاء خارجي باللون الاسود يعبر عن مفهوم الاسم الجديد.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

ولم تقتصر اطلالة اللون الاسود على الهيكل الخارجي فقط، بل تمتعت من الداخل بكسوة من الجلد، ولمسات كثير تنوعت داخل ارجاء قمرة القيادة تم تصنيعها من الكاربون فايبر، كما استخدم ايضا خارجيًا ليشمل الرفارف و المرايا الجانبية، والناشر الخلفي.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

وتصل السرعة القصوى للسيارة 900 سوبر بلاك إلى 330 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 3.6 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بعد أن تمتعت بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي، يتمكن من ضخ قوة هائلة قدرها 900 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 1050 نيوتن/متر.

مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس

سعر سيارة مرسيدس بعد تعديلات برابوس

يصل سعر السيارة مرسيدس AMG GLS 63 بعد تعديلات برابوس إلى 370.500 الف يورو، فيما يعادل 13 مليون جنيه.