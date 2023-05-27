عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

اقوى سيارة معدلة
اقوى سيارة معدلة من برابوس

تواصل شركة برابوس الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها وتعزيز تواجدها، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة للنسخة القوية Mercedes-AMG GT 63 S E Performance، والتي ظهرت بالعديد من الترقيات الفنية، إلى جانب حصولها على عدة ترقيات داخلية، بالإضافة إلى الناحية الخارجية أيضا.

مرسيدس GLS بتعديلات برابوس بـ 15 مليون جنيه

تعديلات جديدة من برابوس للنسخة الرياضية مرسيدس AMG GLS 63 .. وسعرها خيالي

 اقوى سيارة معدلة من برابوس

قدرات خيالية .. اقوى سيارة معدلة من برابوس

 اقوى سيارة معدلة من برابوس

اضافت برابوس وحدة التحكم PowerXtra والتي تعمل على اعادة ضبط التحكم في ضغط الهواء التوربيني، بعد أن استبدلت الشاحن التوربيني المزدوج بوحدتين جديدتين من تطوير الشركة، لتحسين المحرك صاحب القدرات الهجينة من طراز V8 سعة 4000 سي سي.

 اقوى سيارة معدلة من برابوس

وبهذه القدرات وصلت القوة الاجمالية للسيارة إلى 917 حصانا، مع 1.550 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 316 كيلومتر/ساعة، أما عن معدلات التسارع فتبدو خارقة بالفعل، حيث يمكنها الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

 اقوى سيارة معدلة من برابوس

تحتوي السيارة على اوضاع قيادة مختلفة، تتيح لها سرعة الانطلاق أو التعامل بهدوء، حيث استخدمت ايضا أنابيب التيتانيوم مدعومة بصمامات محددة، بينما ترتكز على جنوط Monoblock Z يبلغ قياسها 22 انش للناحية الخلفية، و 21 انش للجهة الامامية، طراز Monoblock Z مع لون اسود مميز وتصميم خارجي متعدد الاضلاع.

 اقوى سيارة معدلة من برابوس

وحصلت السيارة على اطارات Continental SportContact 7، مع لمسات داخلية بالجلد الاسود المطعم بخياطة حمراء، والكثير من اللمسات الداخلية العصرية، بالاضافة إلى مصد أمامي متعدد رياضي، و سبويلر خلفي، إلى جانب تطعيمات كثيرة من الكربون فايبر.

 اقوى سيارة معدلة من برابوس

سعر السيارة Mercedes-AMG GT 63 S E Performance المعدلة من برابوس 

 

يصل سعر السيارة إلى 323,435 يورو ما يعادل 348,560 دولار أمريكي.

 اقوى سيارة معدلة من برابوس
برابوس اقوى سيارة معدلة mercedes سعر السيارة تعديل السيارات تعديل برابوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

سعر الذهب اليوم السبت 27 - 5 - 2023 في مصر

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة رياضية من فولكس فاجن في مصر.. صور

171 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ سوبارو امبريزا| صور

بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

5 سيارات رياضية بسعر يبدأ من 560 ألف جنيه .. الحق اشتري

أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر.. صور

الأسعار الجديدة للسيارة سوبارو XV الرياضية بالسوق المصري

تعرف على أرخص فئات "كيا سبورتاج" 2023 بالسوق المصري |صور

أسرع سيارة تقدمها MG في مصر.. اعرف السعر والمواصفات

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بايدن بشأن مباحثات سقف الدين مع مكارثي

صنع الفارق .. تعليق نجم الأهلي السابق على أداء اللاعبين مع كولر

قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Y بقوة شحن 44 وات

دعاء مستجاب في قيام الليل.. يقضي الحوائج

زيادة 25% على ضريبة الدخل لهذه الفئات.. ووزير المالية ينفي فرض رسوم على السلع المعمرة والمياه الغازية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلادة روز.. العثور على عقد فاخر بين حطام سفينة تيتانيك

بالشباشب.. اعتداء وحشي من المعلمات على مديرة مدرسة هندية

علاج جديد للشلل الرباعي.. المريض اتحرك بسهولة|كيف ذلك؟

بعد إصابة الفنان أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ