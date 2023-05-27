قدرات خيالية.. أقوى سيارة معدلة من برابوس |صور

تواصل شركة برابوس الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها وتعزيز تواجدها، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة للنسخة القوية Mercedes-AMG GT 63 S E Performance، والتي ظهرت بالعديد من الترقيات الفنية، إلى جانب حصولها على عدة ترقيات داخلية، بالإضافة إلى الناحية الخارجية أيضا.

اقوى سيارة معدلة من برابوس

قدرات خيالية .. اقوى سيارة معدلة من برابوس

اقوى سيارة معدلة من برابوس

اضافت برابوس وحدة التحكم PowerXtra والتي تعمل على اعادة ضبط التحكم في ضغط الهواء التوربيني، بعد أن استبدلت الشاحن التوربيني المزدوج بوحدتين جديدتين من تطوير الشركة، لتحسين المحرك صاحب القدرات الهجينة من طراز V8 سعة 4000 سي سي.

اقوى سيارة معدلة من برابوس

وبهذه القدرات وصلت القوة الاجمالية للسيارة إلى 917 حصانا، مع 1.550 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 316 كيلومتر/ساعة، أما عن معدلات التسارع فتبدو خارقة بالفعل، حيث يمكنها الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

اقوى سيارة معدلة من برابوس

تحتوي السيارة على اوضاع قيادة مختلفة، تتيح لها سرعة الانطلاق أو التعامل بهدوء، حيث استخدمت ايضا أنابيب التيتانيوم مدعومة بصمامات محددة، بينما ترتكز على جنوط Monoblock Z يبلغ قياسها 22 انش للناحية الخلفية، و 21 انش للجهة الامامية، طراز Monoblock Z مع لون اسود مميز وتصميم خارجي متعدد الاضلاع.

اقوى سيارة معدلة من برابوس

وحصلت السيارة على اطارات Continental SportContact 7، مع لمسات داخلية بالجلد الاسود المطعم بخياطة حمراء، والكثير من اللمسات الداخلية العصرية، بالاضافة إلى مصد أمامي متعدد رياضي، و سبويلر خلفي، إلى جانب تطعيمات كثيرة من الكربون فايبر.

اقوى سيارة معدلة من برابوس

سعر السيارة Mercedes-AMG GT 63 S E Performance المعدلة من برابوس

يصل سعر السيارة إلى 323,435 يورو ما يعادل 348,560 دولار أمريكي.