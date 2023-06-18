أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

تمكنت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، من تقديم الكثير من الاصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة الـ SUV الرياضية والهاتشباك، والسيدان ايضا، ومنها النسخة E200 موديل 2023.

اعرف أسعار ومواصفات مرسيدس E200 موديل 2023 في السوق المصري.

مرسيدس E200 موديل 2023

تقدم السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 عبر 3 فئات من التجهيزات، بمحرك 2000 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة قدرها 197 حصانا، و 320 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، 4 سلندر، متصل بناقل حركة مكون من 8 سرعات، مع تجهيزات اخرى تتضمن شاشة ملونة، وحساسا حركة، ووسائد هوائية للحماية، وكاميرا 360 درجة، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك.

مرسيدس E200 موديل 2023

وتأتي السيارة اسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بمقود حركة متعدد الوظائف يدعم خصائص التحكم في الاوامر الصوتية، بالاضافة إلى مكابج ABS و EBD و ESP، وامكانية رصد النقاط العمياء وتحديد المسار، ومرايات كهربائية جانبية، ومقصورة داخلية تتسم بالفخامة والرحابة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

مرسيدس E200 موديل 2023

وتعمل السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 240 كيلومتر/ساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 7.1 لتر عندما تخوض 100 كم، وبهذه القدرات الفنية تستغرق 7.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من الوضع الثابت 0.

مرسيدس E200 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 في السوق المصري

اول فئة PREMIUM مرسيدس E200 موديل 2023 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 2,950,000 جنيه.

ثانية فئة AVANTGARDE مرسيدس E200 موديل 2023 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 3,350,000 جنيه.

ثالثة فئة AMG مرسيدس E200 موديل 2023 محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها 3,750,000 جنيه.