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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قدرات قوية لـ مرسيدس AMG GT63 المعدلة .. تسارع خارق |صور

مرسيدس AMG GT63 المعدلة 
مرسيدس AMG GT63 المعدلة 

تقدم شركة مرسيدس العديد من الطرازات المتنوعة، منها النسخةAMG GT63، والتي ظهرت باطلالة جديدة تتسم بالقوة والطابع الرياضي، بعد أن حصلت على حزمة من الترقيات المقدمة من شركة Renntech المتخصصة في مجال تعديل السيارات.

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مرسيدس AMG GT63 المعدلة 

قدرات قوية لـ مرسيدس AMG GT63 المعدلة 

مرسيدس AMG GT63 المعدلة 

تأتي السيارة مرسيدس AMG GT63 بقدرات قياسية تتضمن محرك بقوة 630 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ولكن جاءت النسخة المعدلة بترقيات جديدة، حيث يتمكن محرك السيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 1.196 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1.257 نيوتن/متر، مع سعة بلغت 4000 سي سي "توين تيربو" طراز M177 ثماني الاسطوانات V8.

مرسيدس AMG GT63 المعدلة 

ودعمت النسخة المعدلة من مرسيدس AMG GT63 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 9 نقلات، وبفضل هذه التعديلات يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 96 كم/ساعة خلال 2.44 ثانية، بينما يمكنها الوصول إلى 161 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية، ويمكن للسيارة قطع مسافة الربع ميل في مدة تستغرق 9.9 ثانية.

مرسيدس AMG GT63 المعدلة 

وتأتي السيارة مرسيدس AMG GT63 باطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S، مدعوم بجنوط من الألمنيوم مقاس 21 إنش بالناحية الأمامية،أما الناحية الخلفية فجاءت بقياس 22 إنش، كما تمتعت من الخارج بحزمة من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، وسبويلر رياضي، وناشر خلفي معاد تصميمة بلمسات رياضية. 

مرسيدس AMG GT63 المعدلة 
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