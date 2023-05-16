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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس SL 63 AMG تحصل على ترقيات جديدة عالية الأداء .. صور

مرسيدس SL 63 AMG
مرسيدس SL 63 AMG المعدلة

تعتبر النسخة مرسيدس SL 63 AMG واحدة من اقوى إصدارات الصانع الألماني المخضرم، والتي خضعت لبعض الترقيات القوية من قبل فريق Keyvany المتخصص في مجال تعديل السيارات، لتظهر من جديد ببعض اللمسات الخارجية القوية، بالإضافة إلى عدد من الترقيات الداخلية والفنية أيضا.

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مرسيدس SL 63 AMG المعدلة 

مرسيدس SL 63 AMG المعدلة تحصل على ترقيات جديدة عالية الاداء

 

تأتي السيارة مرسيدس SL 63 AMG بقدرات قياسية تتضمن محرك بقوة 577 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما جاءت التعديلات الجديدة ليضخ محركها صاحب الـ 8 اسطوانات سعة 4000 سي سي "توين تيربو" قوة اجمالية قدرها 808 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 980 نيوتن/متر.

مرسيدس SL 63 AMG المعدلة 

ويمكن للسيارة مرسيدس SL 63 AMG القياسية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 315 كيلومتر في الساعة، وبفضل امكانياتها الفنية تستطيع الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.6 ثانية فقط، بينما لم يتم تحديد قدرات التسارع للنسخة المعدلة والتي يبدو من تجهيزاتها حصولها على أداء مميز أيضا.

مرسيدس SL 63 AMG المعدلة 

حصلت السيارة مرسيدس SL 63 AMG على حزمة من التجهيزات الخارجية تضمنت، بدي كت من فريق Keyvany، بالإضافة إلى "سبويلر" خلفي، ومصدات أمامية معاد تصميمها، وعتبات جانبية باللون الأسود مع لمسات برتقالية، وهي السمة الغالبة على تعديل السيارة.

مرسيدس SL 63 AMG المعدلة 

وجاءت الناحية الخلفية بمصد رياضي يضم 4 مخارج للعادم، بالإضافة إلى مقصورة داخلية ذات مقاعد من الجلد برتقالي اللون، وسقف قابل للإمالة والحركة مصنوع من القماش، بينما ترتكز تلك النسخة على جنوط رياضية انيقة باللون الأسود مع تصميم هندسي مميز.

مرسيدس SL 63 AMG المعدلة 
مرسيدس SL 63 AMG ترقيات جديدة مرسيدس SL 63 AMG المعدلة السيارة مرسيدس SL 63 AMG

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