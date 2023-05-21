سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

تواصل شركة مرسيدس الالمانية من تألقها داخل السوق المصري، بعد تقديم موديلات 2023، التي تضم العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، أو فئة الهاتشباك، أو عائلة السيدان ومنها الايقونة الشهيرة C180.

مرسيدس C180 موديل 2023

وتعتبر السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 من اشهر سيارات الصانع الالماني داخل السوق المصري، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و 280 ألف جنيه، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة واحدث اسعارها في مصر.

مرسيدس C180 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023

تضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

يستطيع محرك السيارة ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا.

يتمكن ايضا محرك السيارة من انتاج 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، مكون من 9 سرعات.

تعمل السيارة بقدرات الدفع الامامي للعجلات.

يمكن لسيارة مرسيدس C180 موديل 2023 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/س خلال 8.6 ثانية.

مرسيدس C180 موديل 2023

قياسات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023

الطول 4751 مم.

العرض 1820 مم.

قاعدة عجلات 2865 مم.

سعة حقيبة التخزين الخلفية 490 لتر.

مرسيدس C180 موديل 2023

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى مرسيدس C180 موديل 2023 بسعر 2,280,000 جنيه.

الفئة الثانية مرسيدس C180 موديل 2023 بسعر 2,350,000 جنيه.