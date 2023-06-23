مايباخ S موديل 2023.. سعر ومواصفات أغلى سيارات مرسيدس في مصر

تعتبر السيارة مايباخ S موديل 2023، واحدة من ابرز اصدارات عملاقة تصنيع السيارات الالمانية "مرسيدس"، حيث تضم باقة من التجهيزات عالية الأداء، والتي تمنحها جانب خاص من الفخامة، مما يزيد من سعرها بشكل كبير، ليجعلها واحدة من اغلى سيارات النجمة الثلاثية.

في هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" اهم مواصفات السيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 وسعرها في مصر

مرسيدس مايباخ

تعرف على ابرز مواصفات السيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023

تحتوي السيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 على مقاعد أمامية وخلفية مزودة بخاصية التدفئة والتبريد والتدليك مكسوه بالجلد الفاخر، بالاضافة إلى عملها بشكل كهربائي للتحكم في اوضاع الجلوس، إلى جانب مقصورة فارهة تضم الكثير من اللمسات الفخمة مثل كسوة من خشب الجوز البني مفتوح المسام، وجلد نابا المميز، واضاءة محيطة.

مرسيدس مايباخ

كما تتمتع السيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 بالكثير من وسائل الترفيه، ابرزها نظام صوتي مميز، وشاشة متعددة الاستخدام تعمل باللمس، وطاولات قابلة للطي بالناحية الخلفية، ومكان مخصص للتبريد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، وتحكم اوتوماتيكي بالمناخ، مع باقة من تقنيات الحماية.

مرسيدس مايباخ

وتظهر السيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 بسقف بانوراما، مع عجلات 20 بوصة ذات تصميم هندسي انيق، ومخارج عادم ثنائية، ومقدمة تجمع بين الفخامة والملامح الحادة، والتي تعزز من هذا المفهوم، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 9 سرعات، مع محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 503 حصانا.

مرسيدس مايباخ

سعر السيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 في السوق المصري

يقترب سعر السيارة مرسيدس مايباخ S 580 4Matic موديل 2023 في مصر إلى حاجر الـ 10 ملايين جنيه.