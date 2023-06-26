سعر مرسيدس GLS موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

تتعدد السيارات المطروحة من قبل شركة مرسيدس الالمانية داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك والسيدان، والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية SUV، ومنها النسخة مرسيدس GLS موديل 2023 الشهيرة، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023 في مصر، بالاضافة إلى تقديم ابرز مواصفاتها الفنية.

مرسيدس GLS موديل 2023

ابرز المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات "8 سلندر" سعة 4000 سي سي تيربو.

يضخ محرك السيارة قوة إجمالية بلغت 489 حصانا، بالاضافة إلى 700 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل الحركة : "أوتوماتيك" مكون من 9 سرعات.

نوع الدفع : "رباعي".

مرسيدس GLS موديل 2023

زمن التسارع : تتمكن السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في مدة زمنية تقدر بـ 5.3 ثانية.

السرعة القصوى : تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

معدل استهلاك الوقود : يصل استهلاك الوقود للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023 إلى 11.2 لتر/100 كم.

مرسيدس GLS موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة مرسيدس GLS موديل 2023 في مصر

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 في مصر نحو 5,980,000 جنيه.