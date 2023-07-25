سعر مرسيدس GLA موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم علامة مرسيدس الألمانية الشهيرة، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية، ومنها السيارة GLA موديل 2023، التي يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وتحمل السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 هيكل خارجي رياضي، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، اضافة إلى حساسات حركة وكاميرا للتحكم.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتتمتع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية والتحكم.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتستخدم السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي، متصل بمحرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 5.6 لتر لكل 100 كم، بينما يتمكن من ضخ 163 حصان، و 250 نيوتن/متر.

مرسيدس GLA موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة GLA موديل 2023 إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية تقدر بـ 8.7 ثانية.

مرسيدس GLA موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة GLA موديل 2023 المقدمة في السوق المصري

طرحت السيارة GLA موديل 2023 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 2,025,000 جنيه.