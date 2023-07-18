مستوحاه من اليخوت.. تعديل مميز لـ مرسيدس AMG G63 |صور

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، عدد كبير من الطرازات القوية والمتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات الداخلية، أو من ناحية التصميم الخارجي، اشهرها هي النسخة AMG G63 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من الطراز الفاخر.

مرسيدس AMG G63 المعدلة .. Yachting Limited Edition

مرسيدس AMG G63 المعدلة .. Yachting Limited Edition

ويبدو أن خبراء تعديل السيارات، أرادوا أن يبهروا محبي تلك النسخة، وتحديدًا شركة كارلكس ديزاين بعد اضافة الكثير من الترقيات الداخلية، لتأتي مرسيدس AMG G63 بشكل مستوحى من اطلالة اليخوت الفاخرة، إلى جانب الكثير من التجهيزات.

مرسيدس AMG G63 المعدلة .. Yachting Limited Edition

جاءت السيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة بمقصورة داخلي مميزة، تضم جلد الكانتارا الأبيض والذي زين ناحية القوائم الداخلية، بالاضافة إلى انحاء صندوق التخزين، وبطانة السقف، إلى جانب عجلة القيادة التي تمتعت بتداخل الجلد الابيض مع اللمسات الخشبية.

مرسيدس AMG G63 المعدلة .. Yachting Limited Edition

وحصلت السيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة من كارلكس ديزاين على ارضية مميزة تعتمد على عناصر خشبية، شملت مقبض الإمساك بلوحة القيادة من جانب الراكب، والناحية الخلفية من مقاعد الصف الثاني، بالاضافة إلى مساحة التخيزن الخلفية، وبذلك تعزز من مفهوم الاسم الخاص بها "Yachting Limited Edition".

مرسيدس AMG G63 المعدلة .. Yachting Limited Edition

واعطت كارلكس ديزاين نسختها Yachting Limited Edition مظهر خارجي انيق، يتمثل في الطلاء الخارجي، الذي جاء باللون الارزق الداكن، مع جنوطذات تصميم هندسي مميز باللون الفضي، وعتبات جانبية بارزة، ومكان مخصص للعجلة البديلة داخل حافظة اطار باللون الفضي تتخذ شكل البوصلة.