عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مستوحاه من اليخوت.. تعديل مميز لـ مرسيدس AMG G63 |صور

مرسيدس AMG G63 المعدلة ..
مرسيدس AMG G63 المعدلة .. Yachting Limited Edition 

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، عدد كبير من الطرازات القوية والمتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات الداخلية، أو من ناحية التصميم الخارجي، اشهرها هي النسخة AMG G63 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من الطراز الفاخر.

مرسيدس AMG SL63 تصبح أكثر قوة بعد ترقيات BRABUS المميزة | صور

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 .. اعرف بكام

مرسيدس AMG G63 المعدلة ..  Yachting Limited Edition 

مرسيدس AMG G63 المعدلة ..  Yachting Limited Edition 

ويبدو أن خبراء تعديل السيارات، أرادوا أن يبهروا محبي تلك النسخة، وتحديدًا شركة  كارلكس ديزاين بعد اضافة الكثير من الترقيات الداخلية، لتأتي مرسيدس AMG G63 بشكل مستوحى من اطلالة اليخوت الفاخرة، إلى جانب الكثير من التجهيزات.

مرسيدس AMG G63 المعدلة ..  Yachting Limited Edition 

جاءت السيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة بمقصورة داخلي مميزة، تضم جلد الكانتارا الأبيض والذي زين ناحية القوائم الداخلية، بالاضافة إلى انحاء صندوق التخزين، وبطانة السقف، إلى جانب عجلة القيادة التي تمتعت بتداخل الجلد الابيض مع اللمسات الخشبية.

مرسيدس AMG G63 المعدلة ..  Yachting Limited Edition 

وحصلت السيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة من كارلكس ديزاين على ارضية مميزة تعتمد على عناصر خشبية، شملت مقبض الإمساك بلوحة القيادة من جانب الراكب، والناحية الخلفية من مقاعد الصف الثاني، بالاضافة إلى مساحة التخيزن الخلفية، وبذلك تعزز من مفهوم الاسم الخاص بها "Yachting Limited Edition".

مرسيدس AMG G63 المعدلة ..  Yachting Limited Edition 

واعطت كارلكس ديزاين نسختها Yachting Limited Edition مظهر خارجي انيق، يتمثل في الطلاء الخارجي، الذي جاء باللون الارزق الداكن، مع جنوطذات تصميم هندسي مميز باللون الفضي، وعتبات جانبية بارزة، ومكان مخصص للعجلة البديلة داخل حافظة اطار باللون الفضي تتخذ شكل البوصلة.

مرسيدس AMG G63 المعدلة ..  Yachting Limited Edition 
مرسيدس AMG G63 السيارات تعديل السيارات مرسيدس AMG G63 السيارة مرسيدس AMG G63 Yachting Limited Edition

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

حفل ترافيس سكوت.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية

موضوعات متعلقة

سعر BMW "320" ADVANTAGE موديل 2023 في مصر .. صور

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

تتخطى المليون .. الأسعار الجديدة لـ جيلي كول راي 2023

بقوة 1000 حصان.. دودج دورانجو المعدلة وبسعر تنافسي

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري.. وكلمة السر «Nardo Grey»| صور

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

أسعار سيارات رينو المطروحة بالسوق المصري موديلات 2023 .. صور

سعر أغلى سيارة زيرو من بيجو في مصر .. اعرف بكام

ترشيحاتنا

جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ

ما فضل صلاة الشروق؟.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق رزقه

محمود الأسيوطي: التراجع عن دوري المحترفين سيكون «مصيبة» على الكرة المصرية| فيديو

فوتشي متهم بالإدلاء بشهادة زور

استطلاع: البريطانيون نادمون.. واختيار «بريكست» كان خطأ

بعد أشهر من توتر العلاقات.. بايدن يوافق على استضافة نتنياهو خارج البيت الأبيض| تقرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ