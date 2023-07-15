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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG SL63 تصبح أكثر قوة بعد ترقيات BRABUS المميزة | صور

ترقيات BRABUS المميزة
ترقيات BRABUS المميزة لـ مرسيدس AMG SL63 

تمتعنا شركة BRABUS بين فترة وأخرى، بالعديد من السيارات المعدلة الفريدة من نوعها، حيث تمنحها الكثير من الترقيات القوية، والتي تنال اعجاب العديد من محبي عالم السيارات، وبعد حزمة من التعديلات ظهرت النسخة مرسيدس AMG SL63 في ثوبها الجديد، لنتحدث عن ابرز مواصفاتها في السطور التالية.

ترقيات BRABUS المميزة لـ مرسيدس AMG SL63 

مرسيدس AMG SL63 تصبح اكثر قوة بعد ترقيات BRABUS المميزة

 

جاءت السيارة مرسيدس AMG SL63 باسم برابوس 750 بودو بوشمان، وهي نسخة تضم محرك ثماني الأسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 740 حصانا، و900 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

ترقيات BRABUS المميزة لـ مرسيدس AMG SL63 

ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة برابوس 750 بودو بوشمان الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 196 ميل/ساعة، أي ما يعادل 315 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية.

ترقيات BRABUS المميزة لـ مرسيدس AMG SL63 

وحصلت السيارة برابوس 750 بودو بوشمان على خفض في ارتفاعها بنسبة 25 مم، بينما تمتعت بجنوط خلفية حجم 22 × 12 بوصة مدعومة بإطارات حجمها 335/25، وإطارات بحجم 275/35 مع جنوط 21 × 10.5 إنش للناحية الأمامية.

ترقيات BRABUS المميزة لـ مرسيدس AMG SL63 

وظهرت السيارة برابوس 750 بودو بوشمان بتصميم خارجي يتسم بالقوة، مع مصابيح امامية ذات نظرات حادة، وشبكات أمامية متعددة المقاطع يتوسطها شعار B الخاص بشركة برابوس، بالإضافة إلى منظومة عادم رباعية، وبعض اللمسات المصنوعة من الياف الكربون.

ترقيات BRABUS المميزة لـ مرسيدس AMG SL63 
BRABUS amg مرسيدس ترقيات BRABUS المميزة مرسيدس AMG SL63 ترقيات BRABUS

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