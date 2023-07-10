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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 .. اعرف بكام

مرسيدس GLE موديل
مرسيدس GLE موديل 2023

تعتبر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 واحدة من أفخم سيارات النجمة الألمانية في مصر، والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV، حيث تتمتع تلك النسخة بتصميم مميز وعصري، بالاضافة إلى عدد كبير من التجهيزات الفنية والتقنية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي وأبرز مواصفات السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 في السوق المصري.

مرسيدس GLE موديل 2023 

المواصفات الفنية وقدرات السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 

 

تستخدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 محرك سداسي الاسطوانات "6 سلندر"، يتمكن من انتاج 500 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية قدرها 367 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

مرسيدس GLE موديل 2023 

حيث يتكون ناقل الحركة من 9 سرعات مع تقنية العمل بالجر الرباعي، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تستغرق السيارة مدة قدرها 5.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0.

مرسيدس GLE موديل 2023 

وتحتوي السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 على باقة من تقنيات الحماية تتمثل في مكابح ABS و EBD، ونظام التوزان والثبات الالكتروني، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وكاميرا 360 درجة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب نظام رصد النقاط العمياء وتحديد المسارات، ومستشعرات ركن، مع حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم.

مرسيدس GLE موديل 2023 

تعرف على السعر الرسمي للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 في السوق المحلي 

 

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 في السوق المصري نحو 4 مليون و 680 ألف جنيه.

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