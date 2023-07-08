عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس E 300 موديل 2023 في مصر | صور

مرسيدس E 300 موديل
مرسيدس E 300 موديل 2023

تحتل نجمة مرسيدس الثلاثية شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، حيث تقدم الكثير من الطرازات القوية والمتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، وتعد النسخة E 300 موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها مرسيدس في مصر، وذلك عن فئة السيدان والتي تجمع بين طابع الفخامة والمظهر الرياضي.

سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 في مصر | صور

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 بالإضافة إلى أحدث أسعارها بالسوق المصري

مرسيدس E 300 موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس E 300 موديل 2023

 

  • المحرك : 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصانا وعزم دوران 370 نيوتن/متر.
  • ناقل السرعات : أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.
  • نوع الجر : رباعي.
مرسيدس E 300 موديل 2023 
  • السرعة القصوى : تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.
  • زمن التسارع : بفضل القدرات الفنية للسيارة فيمكنها الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 6.2 ثانية.
  • معدل استهلاك الوقود : يقدر بـ 7.1 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كم.
مرسيدس E 300 موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 3 ملايين و950 ألف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة في مصر وهي EXCLUSIVE.

مرسيدس E 300 موديل 2023 
مرسيدس E 300 تقنية الفيديو مرسيدسE 300 موديل 2023 السيارة مرسيدسE 300 مرسيدس E 300 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

موضوعات متعلقة

بسعر 9000 ريال .. امتلك سيارة هيونداي أو كيا بالسعودية

سعر أرخص سيارة من هيونداي في مصر موديل 2024 .. صور

بهذا السعر .. اشتري أفخم سيارات ستروين بالسوق المصري C5 2023

أغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري .. تصل لـ 12 مليون جنيه

أحدث سعر لـ نيسان باثفيندر 2023 بالسعودية .. صور

سيارة رياضية معدلة هتحبها البنات "شبه باربي".. وبسعر لايصدق |صور

بسعر جديد .. شيري تيجو 3 بعد طرح موديل 2024 في مصر

15 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 بالسوق المصري

ترشيحاتنا

خبير معلومات يكشف سر اطلاق ثريدز

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. يبدأ اليوم| تحذير عاجل من الأرصاد لمدة 72 ساعة

سعر مرسيدس E 300 موديل 2023 في مصر | صور

عمل عظيم يعوض من ﻓﺎته اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ .. يغفله كثيرون

نشرة المرأة والصحة| سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري.. ياسمين علواني تخطف الأنظار فى حفل زفافها.. شيف مكسيكي يطهو تمساح على الفحم

تفاصيل إصابة نجل رئيس جامعة سوهاج وطبيب نساء في حادث تصادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميكونوس| حكاية جزيرة جمعت صلاح ولاعبي الكرة والفنانين بالصدفة.. ما سرها ؟

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ