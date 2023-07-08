سعر مرسيدس E 300 موديل 2023 في مصر | صور

تحتل نجمة مرسيدس الثلاثية شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، حيث تقدم الكثير من الطرازات القوية والمتنوعة، سواء كانت من الناحية الهيكلية أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، وتعد النسخة E 300 موديل 2023 واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها مرسيدس في مصر، وذلك عن فئة السيدان والتي تجمع بين طابع الفخامة والمظهر الرياضي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 بالإضافة إلى أحدث أسعارها بالسوق المصري

مرسيدس E 300 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس E 300 موديل 2023

المحرك : 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصانا وعزم دوران 370 نيوتن/متر.

ناقل السرعات : أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

نوع الجر : رباعي.

مرسيدس E 300 موديل 2023

السرعة القصوى : تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

زمن التسارع : بفضل القدرات الفنية للسيارة فيمكنها الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 6.2 ثانية.

معدل استهلاك الوقود : يقدر بـ 7.1 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كم.

مرسيدس E 300 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة مرسيدس E 300 موديل 2023 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 3 ملايين و950 ألف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المطروحة في مصر وهي EXCLUSIVE.