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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

مرسيدس C180 موديل
مرسيدس C180 موديل 2023

تتعدد الاصدارات المقدمة من شركة مرسيدس الألمانية داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو من فئة السيدان الشهيرة، ومنها النسخة الشبابية ذات المظهر المميز C180 موديل 2023.

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وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر

مرسيدس C180 موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023

 

تعتمد السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، مع نوع جر "أمامي"، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو".

مرسيدس C180 موديل 2023 

ويستطيع محرك السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصانا، مع 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وبهذه الإمكانيات الفنية يمكن للسيارة أن تستغرق 8.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0.

مرسيدس C180 موديل 2023 

أبعاد وقياسات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 

 

  • قاعدة عجلات : 2865 مم.
  • الطول الكلي 4751 مم.
  • العرض الكلي 1820 مم.
  • حجم حقيبة التخزين : 490 لترا.
مرسيدس C180 موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر

 

أول فئة أوتوماتيك موديل AVANTGARDE PLUS 2023 بقيمة قدرها 2,280,000 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك موديل SPORT 2023 بقيمة قدرها 2,350,000 جنيه.

مرسيدس C180 تقنية الفيديو مرسيدس C180 موديل 2023 الأسعار الرسمية سيارة مرسيدس C180 موديل 2023

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