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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر مرسيدس AMG S 63 E الفارهة | شاهد

مرسيدس AMG S 63 E
مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة، وتنتمي AMG S 63 E Performance الي فئة السيارات السيدان الأيقونية .

مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة

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مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة

محرك AMG S 63 E

تستمد سيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance الجديدة قوتها من منظومة دفه هجينه ، تتكون من محرك بنزين و محرك كهربائي، ينتجوا قوة إجمالية 590 كيلووات، أي ما يعادل 802 حصان، وبتلك القوي تعتبر سيارة مرسيدس AMG S 63 E هي أقوي موديلات فئة  S الفارهة حتي الآن .

مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة

تتسارع سيارة مرسيدس  AMG S 63 E الفارهة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي  290 كم/ساعه.

مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة

يعمل محرك AMG S 63 E  الكهربائي معتمد علي بطارية سعة 1.13 كيلووات/ساعة، وتعطي تلك البطارية سيارة AMG S 63 E  مدي سير يصل الي  33 كم/ساعة، وتستهلك من الوقود  4.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك يجعلها أيضا من اكثر فئات S الفارهة اقتصادية حتى الآن.

سعر مرسيدس  AMG S 63 E

مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة

ستباع سيارة مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة بسعر 208.393 ألف يورو .

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