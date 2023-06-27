أرخص مرسيدس فى مصر .. اعرف بكام

تعتبر شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس ، من أكثر الشركات حول العالم إنتاجا للمركبات الفاخرة والمميزة بالقوة والتكنولوجيا العالية ، و التى تضم فئات مختلفة منها .

مرسيدس C180 موديل 2023

وتضم تشكيلة الشركة الألمانية مرسيدس داخل السوق المصرى المحلى ، بالعديد من الطرازات المختلفة ، ولذلك يبحث الكثير عن اسعار سياراتها المختلفة .

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات ارخص سيارة من شركة مرسيدس داخل السوق المحلى .

مرسيدس C180 موديل 2023

تستمد السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ، على قوتها من خلال محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصانا، و 250 نيوتن/متر .

مرسيدس C180 موديل 2023

وتضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ، ناقل حركة مكون من 9 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي"، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س خلال 8.6 ثانية.

اما المقصورة الداخلية للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ، فتضم شاشة عرض تعمل باللمس، يمكنها دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف يدعم خصائص التحكم في الاوامر الصوتية، كما تضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

مرسيدس C180 موديل 2023

وتحتوى السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 ، على مستشعرات حركة، وكاميرا 360 درجة، بالاضافة إلى مكابح عالية الاداء تتضمن نظام مانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني، والتوزان الالكتروني، مع وسائد هوائية للحماية، وقفل مركزي للاواب، وزجاج ومرايات كهربائية التحكم.

مرسيدس C180 موديل 2023

اما الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس C 180:

- أوتوماتيك / SPORT DESIGNO 2022 بسعر 999,000 جنيه

- أوتوماتيك / AVANTGARDE PLUS 2022 بسعر 1,735,000 جنيه

- أوتوماتيك / SPORT 2022 بسعر 1,750,000 جنيه

- أوتوماتيك / AVANTGARDE PLUS 2023 بسعر 2,280,000 جنيه

- أوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,350,000 جنيه