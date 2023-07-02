عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 في مصر | صور

مرسيدس E 200 موديل
مرسيدس E 200 موديل 2023

تتنوع الطرازات المقدمة من شركة مرسيدس داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان، ومنها النسخة المميزة مرسيدس E 200 موديل 2023، والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 في مصر .. صور

سعر مرسيدس GLS موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

الأرخص من مرسيدس "B200 موديل 2023" .. اعرف سعرها الآن بمصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 في السوق المصري 

مرسيدس E 200 موديل 2023 

ابعاد السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 

 

  • قاعدة العجلات 2939 مم.
  • الطول الكلي 4935 مم.
  • العرض الكلي 1852 مم.
  • الارتفاع الكلي 1460 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 155 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 540 لترا.
  • السعة الخاصة بخزان الوقود 66 لترا.
مرسيدس E 200 موديل 2023 

مواصفات السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 

 

  • زمن التسارع : تصل السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 7.5 ثانية.
  • محرك 4 سلندر، بقوة 197 حصانا و 320 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.
  • سعة 2000 سي سي "تيربو".
  • ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات.
  • نوع الجر "خلفي".
  • السرعة القصوى : 240 كيلومتر في الساعة.
  • استهلاك وقود يبلغ 7.1 لتر/100 كيلومتر.
مرسيدس E 200 موديل 2023 

 

الأسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسوق المصري 

الفئة PREMIUM أوتوماتيك محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 2,950,000 جنيه.

الفئة AVANTGARDE أوتوماتيك محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 3,350,000 جنيه.

الفئة AMG أوتوماتيك محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 3,750,000 جنيه.

مرسيدس E 200 تقنية الفيديو E 200 موديل 2023 مرسيدس E 200 موديل 2023 السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

بدأ تطبيقهما اليوم .. قراران مهمّان من الحكومة بشأن دعم السلع التموينية

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة سيدان جديدة تقدمها سوزوكي بالسوق المصري .. صور

لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024 .. صور

بقوة 641 حصانا.. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING | صور

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

بـ 7 مقاعد .. أسعار تويوتا روميون 2023 في مصر

سكودا أوكتافيا موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

أسعار BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر تبدأ من 429 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

حلم باريس| منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. سحق الجابون واقترب من الأولمبياد

إسرائيل تشن ضربات جوية على سوريا

ماذا يفعل الذكر في جسم الإنسان ؟ علي جمعة يرد

منتخب مصر الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بثنائية نظيفة أمام الجابون

بعد نحر الأضاحي.. الطرق المثلى لحفظ جودة اللحوم وقيمتها الغذائية

سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ