سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 في مصر | صور

تتنوع الطرازات المقدمة من شركة مرسيدس داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان، ومنها النسخة المميزة مرسيدس E 200 موديل 2023، والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 في السوق المصري

مرسيدس E 200 موديل 2023

ابعاد السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023

قاعدة العجلات 2939 مم.

الطول الكلي 4935 مم.

العرض الكلي 1852 مم.

الارتفاع الكلي 1460 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 155 مم.

حجم حقيبة التخزين 540 لترا.

السعة الخاصة بخزان الوقود 66 لترا.

مرسيدس E 200 موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023

زمن التسارع : تصل السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 7.5 ثانية.

محرك 4 سلندر، بقوة 197 حصانا و 320 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

سعة 2000 سي سي "تيربو".

ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات.

نوع الجر "خلفي".

السرعة القصوى : 240 كيلومتر في الساعة.

استهلاك وقود يبلغ 7.1 لتر/100 كيلومتر.

مرسيدس E 200 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة PREMIUM أوتوماتيك محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 2,950,000 جنيه.

الفئة AVANTGARDE أوتوماتيك محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 3,350,000 جنيه.

الفئة AMG أوتوماتيك محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 3,750,000 جنيه.