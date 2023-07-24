عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

مرسيدس C180 موديل
مرسيدس C180 موديل 2023

استطاعت النجمة الألمانية مرسيدس، أن تقدم العديد من الاصدارات القوية داخل السوق المصري للسيارات، سواء ضمن عائلة الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV،أو من فئة السيدان، ومنها السيارة الاكثر شهرة وشعبية C180 موديل 2023.

مستوحاه من اليخوت.. تعديل مميز لـ مرسيدس AMG G63 |صور

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 .. اعرف بكام

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر 

مرسيدس C180 موديل 2023

تحتوي السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 على حزمة من التجهيزات مثل مستشعرات الحركة، وكاميرا 360 درجة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وبصمة، مع نظام صوتي ترفيهي.

مرسيدس C180 موديل 2023

وتستخدم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، يتمكن من انتاج 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 9 سرعات "جر أمامي".

مرسيدس C180 موديل 2023

ويمكن للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تقدر بـ 8.6 ثانية، وتحتوي السيارة على تصميم خارجي مميز يضم مصابيح امامية حادة الشكل، واخرى خلفية ذات لمسات انسيابية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب جنوط رياضية.

مرسيدس C180 موديل 2023

السعر الرسمي لسيارات مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري

 

الفئة الأولى AVANTGARDE PLUS موديل 2023 بسعر 2,280,000 جنيه.

الفئة الثانية SPORT موديل 2023 بسعر 2,350,000 جنيه.

مرسيدس C180 تقنية الفيديو الأسعار الرسمية السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 مرسيدس C180 موديل 2023 السعر الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

شاهد .. خناقة شوارع بين حسين الشحات ولاعب بيراميدز بعد الهزيمة بثلاثية

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

صدمة للمواطنين.. الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجه الحارة |تفاصيل

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات ستروين C4X موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري |صور

اعرف الأسعار الجديدة لـ BMW الفئة الثانية موديل 2024 |صور

شيفروليه تكشف عن ترافيرس 2024 العملاقة.. صور

أرخص أسعار ميني كوبر بعد طرح موديلات 2024 في مصر.. صور

برغم الزيادات .. ثبات أسعار BMW X6 موديل 2023 في مصر

سعر BMW IX الكهربائية موديل 2024 في مصر .. صور

أسعار سيارات فيات في مصر موديلات 2023.. تيبو وصلت كام؟

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر «الشكل الجديد» .. صور

ترشيحاتنا

بعد 4 أيام إجازة..اعرف مواعيد عمل البنوك اليوم

أوروبا تشتعل.. تحرك مصري لإنقاذ اليونان بعد حرائق الغابات| ماذا يحدث؟

كسرت المليون .. أغلى سيارة من رينو فى مصر .. تفاصيل

10 حاجات لو واظبت عليها كل يوم حياتك هتتغير 180 درجة

من التجميل إلى المرض.. الصبار يسبب السرطان

عادة نفعلها بعد تناول الطعام تدمر الصحة وتصيبنا بأمراض خطيرة.. احذروها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

قصر ثقافة السلام يحتفل بذكرى ثورة يوليو |صور

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ