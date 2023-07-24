سعر مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

استطاعت النجمة الألمانية مرسيدس، أن تقدم العديد من الاصدارات القوية داخل السوق المصري للسيارات، سواء ضمن عائلة الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV،أو من فئة السيدان، ومنها السيارة الاكثر شهرة وشعبية C180 موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية وابرز مواصفات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر

مرسيدس C180 موديل 2023

تحتوي السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 على حزمة من التجهيزات مثل مستشعرات الحركة، وكاميرا 360 درجة، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وبصمة، مع نظام صوتي ترفيهي.

مرسيدس C180 موديل 2023

وتستخدم السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، يتمكن من انتاج 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 9 سرعات "جر أمامي".

مرسيدس C180 موديل 2023

ويمكن للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تقدر بـ 8.6 ثانية، وتحتوي السيارة على تصميم خارجي مميز يضم مصابيح امامية حادة الشكل، واخرى خلفية ذات لمسات انسيابية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب جنوط رياضية.

مرسيدس C180 موديل 2023

السعر الرسمي لسيارات مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الأولى AVANTGARDE PLUS موديل 2023 بسعر 2,280,000 جنيه.

الفئة الثانية SPORT موديل 2023 بسعر 2,350,000 جنيه.