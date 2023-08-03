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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تكشف عن سعر AMG EQE موديل 2024

AMG EQE SUV
AMG EQE SUV

أتاحت شركة مرسيدس رسميا سيارتها الجديدة AMG EQE SUV للطلب في الولايات المتحدة عبر وكلائها الرسميين في جميع أنحاء بسعر يبدأ من 110,450 دولارًا أمريكيًا.

AMG EQE SUV

تم الكشف عن طراز 2024 في أكتوبر 2022 جنبًا إلى جنب مع الفئات الآخرى لسيارة الدفع الرباعي التي تعمل بالبطارية ، ويتضمن طراز 2024 من أول كروس أوفر كهربائي لعلامة الأداء قائمة من الميزات القياسية مثل AMG Ride Control + نظام التعليق الهوائي مع التخميد التكيفي ، التوجيه النشط للمحور الخلفي ، والمصابيح الأمامية ذات الإضاءة الرقمية مع الإسقاطات ، والعلامة التجارية الألمانية MBUX ما يسمى Hyperscreen الذي يتضمن شاشة عرض مقاس 12.3 بوصة ، وشاشة مركزية مقاس 17.7 بوصة ، وشاشة عرض مقاس 12.3 بوصة للركاب.

AMG EQE SUV

يعتبر فرش جلد نابا أيضًا جزءًا من الحزمة القياسية ، وكذلك نظام الصوت المحيطي Burmester 3Dوفتحة السقف البانورامية.

يتم تشغيل سيارة مرسيدس AMG EQE SUV بزوج من المحركات الكهربائية أحدهما على كل محور يوفر دفعًا رباعيًا بقوة 617 حصانًا ، بينما يبلغ معدل عزم الدوران 701 رطلاً (950 نيوتن متر). 

وتقدم مرسيدس حزمة اختيارية تسمى AMG Dynamic Plus والتي توفر 60 حصانًا إضافيًا و 37 رطل قدم (50 نيوتن متر) من عزم الدوران لفترات قصيرة من الوقت ، مما يرفع الأرقام إلى 677 حصانًا و 738 رطلًا للقدم. (1،000 نيوتن متر).

AMG EQE SUV

من خلال سحب الطاقة من حزمة بطارية ليثيوم أيون بسعة 90.6 كيلوواط / ساعة موضوعة في الأرضية ، يمكن للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية السريعة التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.4 ثانية وإلى سرعة قصوى تبلغ 149 ميلاً في الساعة (239 كيلومتراً لكل ساعة). ساعة).

AMG EQE SUV

تقدم مرسيدس أيضًا اصدار Pinnacle ، والذي يبدأ من 113,750 دولارًا، ويتضمن ذلك كل شيء بدءًا من المتغير القياسي ويضيف فيديو معززًا للملاحة ، وشاشة عرض أمامية بمفهوم خاص بـ AMG، والتحكم في المناخ رباعي المناطق ، والإضاءة المحيطة النشطة ، وحزمة USB المتقدمة (التي تأتي مع المزيد من المنافذ التي توفر أيضًا المزيد من الطاقة ) ، وأجهزة عرض شعار AMGمتحركة في الأبواب الأمامية ، وما يسمى بميزة Air Balance ، والتي يمكنها تنظيف الهواء داخل المقصورة باستخدام مرشحات الفحم والتأين ، فضلاً عن تقديم رذاذ عطري لتغيير الرائحة في المقصورة ، كما لكل مرسيدس.

AMG EQE مرسيدس SUV amg EQE الولايات المتحدة

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