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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس مايباخ موديل 2023 في مصر .. الاغلى والافخم

مرسيدس مايباخ
مرسيدس مايباخ

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية وصاحبة شعار النجمة الثلاثية "مرسيدس"، عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والرياضية من فئة الـ SUV، إلى جانب فئة السيارات الفاخرة ومنها النسخة مايباخ.

مرسيدس مايباخ

وتعد مايباخ هي اغلى سيارة من مرسيدس في مصر، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الاداء، بالاضافة إلى جانب كبير من الفخامة، التي تتضمن المقصورة الداخلية، والتقنيات المستخدمة من حيث وسائل الحماية والامان وبرامج المساعدة، وتصميمها الخارجي الذي يعطي انطباع خاص من الفخامة.

مرسيدس مايباخ

مواصفات السيارة مرسيدس مايباخ 

مرسيدس مايباخ

تأتي السيارة مرسيدس مايباخ بمحرك 4000 CC تيربو، مكون من 8 اسطوانات، حيث يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 نقلات.

مرسيدس مايباخ

تحتوي السيارة مرسيدس مايباخ على طاولات داخلية، ومقاعد من الجلد الفاخر مع امكانية التسخين والتبريد، إلى جانب تقنية المساج والتدليك، ونظام صوتي ترفيهي من اعلى الطرازات الفاخرة، وستائر داخلية للنوافذ بشكل الكتروني، وخاصية التحكم في المناخ عبر شاشة التحكم اللمسية.

مرسيدس مايباخ

وتضم السيارة مرسيدس مايباخ عدد من شاشات العرض التي تتضمن تحكم الوسائط المتعددة، وطرق الملاحة، مع اضاءة محيطة تعطي جانب من الرفاهية بالداخل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ولمسات مصنوعة من الخشب وجلج نابا الفاخر، وجنوط رياضية مع تصميم خاطف للانظار.

مرسيدس مايباخ

سعر السيارة مرسيدس مايباخ في مصر 

 

تقدم السيارة مرسيدس مايباخ في مصر بسعر يبدأ من 10 ملايين جنيه.

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